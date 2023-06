Tragična migrantska nesreča: v bližini Španije se je potopil čoln, več kot 30 mrtvih

Španska nevladna organizacija za migracije Caminando Fronteras (Hoja po mejah) je sporočila, da je bilo na čolnu 60 ljudi, od katerih jih 39 pogrešajo, med njimi štiri ženske in dojenčka. Druga nevladna organizacija za migracije, Alarm Phone, je navedla, da je bilo na krovu 59 ljudi, 35 pa jih pogrešajo. Maroški organi naj bi rešili 24 ljudi. Obe organizaciji spremljata čolne z migranti in prejemata klice ljudi na krovu ali njihovih sorodnikov.

Potem ko se je v sredo zgodaj zjutraj na poti na Kanarske otoke potopil napihljiv čoln, na katerem je bilo do 60 migrantov in beguncev, so španske oblasti sporočile, da bi lahko bilo mrtvih tudi več kot 30 migrantov.

"Ladja je zašla v težave in se potopila," je povedala tiskovna predstavnica španske pomorske reševalne službe. "Maroške oblasti so začele reševalno akcijo in povedale so nam, da je eden od njihovih patruljnih čolnov danes zjutraj rešil 24 ljudi. Prosili so nas za pomoč in eden od naših helikopterjev je pobral truplo mladoletnice, ki so ga prepeljali na letališče Gran Canaria. Kasneje je kontejnersko plovilo, ki je sodelovalo v iskalni akciji, našlo še eno truplo."

Angel Victor Torres , vodja regije Kanarski otoki, je incident označil za "tragedijo" in Evropsko unijo pozval, naj vzpostavi migracijsko politiko, ki bo "ponujala usklajene in podporne odzive" na vprašanje migracij. Čeprav ležijo ob zahodni obali Afrike, so Kanarski otoki del Španije, številni migranti pa iz Afrike potujejo na arhipelag v upanju, da bodo dosegli celinsko Evropo. Večina migrantov prihaja iz Maroka, Malija, Senegala, Slonokoščene obale in drugih delov podsaharske Afrike.

Španska reševalna ladja Guardamar Caliope je bila od čolna oddaljena le približno eno uro plovbe, je poročala agencija Reuters. Ladja ni pomagala čolnu, ker so operacijo prevzeli maroški uradniki, ki so poslali patruljno ladjo.

Dve nevladni organizaciji za migracije sta španske in maroške oblasti obtožili, da niso dovolj hitro ukrepale, da bi pomagale ljudem na napihljivem čolnu. "Če 60 ljudi – med njimi šest žensk in dojenček – več kot 12 ur čaka na rešitev na nestabilnem napihljivem čolnu, ki se lahko vsak trenutek potopi, je to mučenje," je dejala Helena Maleno , ki vodi organizacijo Caminando Fronteras.

Po podatkih španskega notranjega ministrstva je letos na Kanarske otoke s čolni doslej prispelo 5914 ljudi, kar je 31,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V zadnjih letih so konflikti in nestabilnost, podnebna kriza, zapiranje meja med pandemijo covida-19 in poostreni nadzori v nekaterih severnoafriških državah povzročili, da so tolpe, ki prevažajo migrante in begunce med Afriko in Evropo, začele pogosteje uporabljati nevarno atlantsko pot do Kanarskih otokov.

Po podatkih ZN-a je lani po morju v Španijo prispelo 29.895 ljudi, 643 pa jih je pri tem umrlo. Leta 2021 je po morju prispelo 41. 979 ljudi, 418 pa jih je pri tem umrlo.

Ta teden je na krovu čolna umrla noseča ženska, ki je skušala priti v državo. Španska obalna straža je v torek sporočila, da so njeno truplo našli na plovilu, na katerem je bilo 42 moških, sedem žensk in trije otroci, v bližini atlantske obale Lanzarote. V ponedeljek je druga vlečna mreža blizu Mogána na Gran Canarii opazila čoln s 53 ljudmi na krovu. Trije od njih so bili slabega zdravja, je sporočila obalna straža.