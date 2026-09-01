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Tragična nesreča trajekta: 'Dva od mojih treh otrok sta izginila'

Nikozija, 01. 09. 2026 08.45 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Nesreča trajekta

Trajekt, ki je v nedeljo plul s Severnega Cipra proti Turčiji, je v razburkanem morju potonil, pri čemer je umrlo najmanj osem ljudi. Med 20 pogrešanimi sta tudi 12-letna deklica in njen šestletni brat. Reševalci nadaljujejo obsežno iskanje, medtem ko svojci v pristanišču čakajo na novice.

Trajekt je iz priljubljenega letovišča Kirenija okoli 12.30 po lokalnem času izplul proti turškemu mestu Tasucu. Na krovu je bilo 259 potnikov in osem članov posadke. Po nesreči so 19 potnikov odpeljali v bolnišnice na Severnem Cipru, medtem ko je osem ljudi umrlo, 20 pa jih še vedno pogrešajo.

Med njimi sta otroka družine Bicer iz Turčije. Mati Ayten Bicer je BBC-ju povedala, da je med prevračanjem trajekta čutila, kako ji je 12-letna hči Miray zdrsnila iz rok. "Govorila je: 'Ne izpusti me.' In je nisem izpustila. Prisežem, nisem je izpustila," je povedala skozi solze.

Po njenih besedah je nanjo padel kovček, zaradi česar je za trenutek izgubila oprijem. Hčerko je nato še uspela prijeti za nogo, vendar so bili njeni čevlji prekriti z oljem iz prevrnjenega plovila, zato ji je zdrsnila iz rok. Pogrešan je tudi njen šestletni sin Mehmet Asaf.

Nesreča trajekta
Nesreča trajekta
FOTO: AP

"Nisva mogla pomagati, izgubila sva otroke. Dva od mojih treh otrok sta izginila. Pustila sva jih. Ko odhajava s tega otoka, jih puščava tukaj," je dejal oče Hayri Bicer.

Trajekt bi moral odpluti že v soboto, vendar so potovanje zaradi močnega neurja preložili. Tudi v nedeljo je bilo morje zelo razburkano. Po navedbah očividcev je plovilo tik pred nesrečo močno zanihalo in nato z veliko silo udarilo ob morsko gladino, pri čemer naj bi se odprl del premca.

Premier mednarodno nepriznanega Severnega Cipra Ünal Üstel je povedal, da sta trajekt zadela dva velika vala. Po prvem je posadka poskušala ponovno vzpostaviti nadzor, nato pa je plovilo zajel še drugi val in začelo je vdirati morje.

Nesreča trajekta
Nesreča trajekta
FOTO: AP

40 metrov dolg in 10 metrov širok hitri trajekt je zdaj popolnoma potopljen na globini 514 metrov. Na gladini so ostali posamezni deli razbitin, med njimi kovinski kos in črn kovček. Oblasti želijo iz razbitine pridobiti črno skrinjico, ki bi lahko pomagala razjasniti vzrok nesreče.

V ponedeljek so aretirali osem članov posadke, med njimi kapitana, in še enega moškega. Pridržani bodo tri dni, izdali pa so tudi naloge za pridržanje več drugih oseb.

Turčija bo danes na območje poslala ladjo, ki bo pomagala pri iskanju pogrešanih. Na Severnem Cipru so zaradi tragedije razglasili tridnevno žalovanje, poroča BBC.

Severni Ciper, ki ga priznava le Turčija, nadzoruje severno tretjino otoka, ki je razdeljen od leta 1974.

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