Tragična nesreča trajekta: 'Dva od mojih treh otrok sta izginila'

Trajekt je iz priljubljenega letovišča Kirenija okoli 12.30 po lokalnem času izplul proti turškemu mestu Tasucu. Na krovu je bilo 259 potnikov in osem članov posadke. Po nesreči so 19 potnikov odpeljali v bolnišnice na Severnem Cipru, medtem ko je osem ljudi umrlo, 20 pa jih še vedno pogrešajo. Med njimi sta otroka družine Bicer iz Turčije. Mati Ayten Bicer je BBC-ju povedala, da je med prevračanjem trajekta čutila, kako ji je 12-letna hči Miray zdrsnila iz rok. "Govorila je: 'Ne izpusti me.' In je nisem izpustila. Prisežem, nisem je izpustila," je povedala skozi solze. Po njenih besedah je nanjo padel kovček, zaradi česar je za trenutek izgubila oprijem. Hčerko je nato še uspela prijeti za nogo, vendar so bili njeni čevlji prekriti z oljem iz prevrnjenega plovila, zato ji je zdrsnila iz rok. Pogrešan je tudi njen šestletni sin Mehmet Asaf.

Nesreča trajekta FOTO: AP

"Nisva mogla pomagati, izgubila sva otroke. Dva od mojih treh otrok sta izginila. Pustila sva jih. Ko odhajava s tega otoka, jih puščava tukaj," je dejal oče Hayri Bicer. Trajekt bi moral odpluti že v soboto, vendar so potovanje zaradi močnega neurja preložili. Tudi v nedeljo je bilo morje zelo razburkano. Po navedbah očividcev je plovilo tik pred nesrečo močno zanihalo in nato z veliko silo udarilo ob morsko gladino, pri čemer naj bi se odprl del premca. Premier mednarodno nepriznanega Severnega Cipra Ünal Üstel je povedal, da sta trajekt zadela dva velika vala. Po prvem je posadka poskušala ponovno vzpostaviti nadzor, nato pa je plovilo zajel še drugi val in začelo je vdirati morje.

Nesreča trajekta FOTO: AP