Tragična nesreča slovenskega voznika: Prebil ograjo in končal v morju

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 23. ure. Voznik z avtomobilom slovenskih registrskih oznak je vozil po državni cesti DC75, ko je prehitro zapeljal v nepregleden ovinek na mostu. Zaradi neprilagojene hitrosti in stanja vozišča je izgubil nadzor nad vozilom, prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje.

Voznika so našli mrtvega, piše Glas Istre.

Telo moškega so prepeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice v Pulju, kjer bodo opravili obdukcijo, da bi ugotovili vse okoliščine smrti. Policija nadaljuje preiskavo in ugotavljanje okoliščin te tragične prometne nesreče.