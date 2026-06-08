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Črna kronika

Tragična nesreča slovenskega voznika: Prebil ograjo in končal v morju

Poreč, 08. 06. 2026 14.04 pred 21 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Avto v vodi

Na mostu Antenal blizu Novigrada se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 52-letni slovenski voznik. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zaščitno ograjo, jo prebil, nato pa z avtomobilom zapeljal v morje.

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 23. ure. Voznik z avtomobilom slovenskih registrskih oznak je vozil po državni cesti DC75, ko je prehitro zapeljal v nepregleden ovinek na mostu. Zaradi neprilagojene hitrosti in stanja vozišča je izgubil nadzor nad vozilom, prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje.

Voznika so našli mrtvega, piše Glas Istre.

Telo moškega so prepeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice v Pulju, kjer bodo opravili obdukcijo, da bi ugotovili vse okoliščine smrti. Policija nadaljuje preiskavo in ugotavljanje okoliščin te tragične prometne nesreče.

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