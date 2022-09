Nesreča, 'kakršne še niso videli': umrli trije ljudje, 11 je ranjenih

Vso noč so bile na terenu vse dežurne službe, v teku pa je obsežna preiskava. Index sicer poroča, da je potniški vlak na progi Vinkovci - Novska vozil s hitrostjo 100 km/h, ko je trčil v okvarjeni vlak. Peljal naj bi tudi skozi rdečo luč, preden je s polno hitrostjo trčil v ustavljeni tovorni vlak.

Kraj nesreče si je sinoči z ministri ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki je dejal, da gre za nesrečo, kakršne ljudje še niso videli.

"Obžalujemo strašno tragedijo, ki jo je povzročilo trčenje vlakov pri Novski, in izrekam sožalje družinam žrtev. Zahvaljujem se vsem službam, ki so pomagale in oskrbele vse poškodovance. Preiskava bo ugotovila vse okoliščine te železniške nesreče," je zapisal.

Po neuradnih podatkih je osem poškodovanih, ki so jih oskrbeli v bolnišnicah, državljanov Irana. Iz bolnišnice v Novi Gradiški so pred tem sporočili, da je nekaj huje poškodovanih, niso pa ogrožena njihova življenja.

Dva prebivalca mesta blizu Rajića sta za Novo TV povedala, kaj sta slišala. "Slišal sem strašen udarec, kot da bi strehe padale s hiš, bil sem presenečen, saj se to tukaj še ni zgodilo. Krikov pa nisem slišal, saj se je to zgodilo kilometer in pol od mene," je dejal prvi domačin.

"Nisem videl, kaj se je zgodilo, niti nisem slišal hrupa ali krikov, sem pa v nekem trenutku videl, da se zbirajo ljudje, zato sem šel pogledat, kaj se dogaja. Ko sem slišal, kaj se je zgodilo, sem prihitel na pomoč ljudem. Videl sem, kako so ljudi vozili z reševalnimi vozili," pa je dodal drugi.