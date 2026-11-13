Tragična nesreča v Brooklynu terjala življenje dveh otrok

"To so bili naši prijatelji in sosedje, starši in otroci, mlade družine, ki so si v našem mestu gradile življenje, ter priseljenci iz Mehike, Kolumbije, Ekvadorja, Trinidada in drugih držav," je na novinarski konferenci dejal župan New Yorka Zohran Mamdani.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Zrušitev stavbe v New Yorku AP

Zrušitev stavbe v New Yorku AP

Zrušitev stavbe v New Yorku AP

Zrušitev stavbe v New Yorku AP

Zrušitev stavbe v New Yorku AP

Zrušitev stavbe v New Yorku AP

Zrušitev stavbe v New Yorku AP













Med žrtvami sta bila tudi dva gradbena delavca. Poškodovanih je bilo še 18 ljudi, med njimi štirje gasilci, so sporočile pristojne oblasti. Ena oseba je še vedno v kritičnem stanju. Šest oseb so razglasili za mrtve na kraju nesreče, med njimi štiri, ki so jih iz ruševin rešili čez noč. Še dve osebi sta zaradi poškodb umrli v bolnišnici, prav tako čez noč, piše ABC News.

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Zgornji posnetek prikazuje trenutek, ko se je trinadstropna stavba sesedla proti tlom. Stavba naj bi bila sicer, zaradi svoje konstrukcije, predvsem velikih izložbenih oken v pritličju, že sicer konstrukcijsko ranljiva. Predstavniki oblasti so pohvalili delo reševalcev in ljudi, ki so se znašli na kraju nesreče. "Gradbeni delavci, ki so sami le za las ušli smrti, so se vrnili in začeli izkopavati žrtve izpod ruševin," je dejal Mamdani. "Ljudje so danes živi zaradi njihovega junaškega dela."