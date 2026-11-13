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Tragična nesreča v Brooklynu terjala življenje dveh otrok

New York, 13. 11. 2026 09.26 pred 27 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Zrušitev stavbe v New Yorku

Po tragičnem dogodku v New Yorku, kjer se je zrušila trinadstropna stavba in pod seboj pokopala osem ljudi, na dan prihajajo nove informacije. Med žrtvami sta bila dva otroka, stara devet in deset let, še 18 drugih je bilo poškodovanih.

"To so bili naši prijatelji in sosedje, starši in otroci, mlade družine, ki so si v našem mestu gradile življenje, ter priseljenci iz Mehike, Kolumbije, Ekvadorja, Trinidada in drugih držav," je na novinarski konferenci dejal župan New Yorka Zohran Mamdani.

Med žrtvami sta bila tudi dva gradbena delavca. Poškodovanih je bilo še 18 ljudi, med njimi štirje gasilci, so sporočile pristojne oblasti. Ena oseba je še vedno v kritičnem stanju.

Šest oseb so razglasili za mrtve na kraju nesreče, med njimi štiri, ki so jih iz ruševin rešili čez noč. Še dve osebi sta zaradi poškodb umrli v bolnišnici, prav tako čez noč, piše ABC News.

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Zgornji posnetek prikazuje trenutek, ko se je trinadstropna stavba sesedla proti tlom. Stavba naj bi bila sicer, zaradi svoje konstrukcije, predvsem velikih izložbenih oken v pritličju, že sicer konstrukcijsko ranljiva.

Predstavniki oblasti so pohvalili delo reševalcev in ljudi, ki so se znašli na kraju nesreče. "Gradbeni delavci, ki so sami le za las ušli smrti, so se vrnili in začeli izkopavati žrtve izpod ruševin," je dejal Mamdani. "Ljudje so danes živi zaradi njihovega junaškega dela."

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Reševalno akcijo so zaključili v četrtek popoldne, potem ko so pristojni ugotovili, da pod ruševinami ni več žrtev, je sporočila newyorška gasilska služba (FDNY). Na kraju je bilo več kot 250 gasilcev.

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KOMENTARJI2

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HitriKrtek
13. 11. 2026 10.23
Pa koga briga! Med tem pa katastrofa na portugalske in madeiri.. Raje poročajte EVROPO.. ne pa brezvezno razpadanje U.S.. bi raje namenili vojne miljarde ki so namenjene sejanje nasilja po svetu, pa se to ne bi zgodilo!
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0 0
MESE?AR
13. 11. 2026 10.20
Nobene armature nikjer, samo pesek in drobnarije. To se ni podrlo, ker se je skupaj vsipalo.
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0 0
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