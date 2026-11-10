Tragična nesreča v Nemčiji: v trčenju v drevo umrli štirje najstniki

V prometni nesreči v bližini Bad Sassendorfa v Severnem Porenju-Vestfaliji so tragično umrli trije najstniki, stari od 16 do 19 let, poročajo nemški mediji.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek ob 23.30, ko je avto nenadoma zaneslo s ceste v drevo. 18-letni voznik in trije potniki, 19-letni fant in 16-letni dekleti, so bili na kraju mrtvi.

Preiskava dogodka še poteka, policija pa je prepričana, da je vzrok prevelika hitrost. Ta je sicer na odseku, kjer se je zgodila tragedija, omejena na 50 km/h, a popolnoma zmečkane razbitine avtomobila pričajo, da so najstniki vozili precej hitreje. "To se gotovo ni zgodilo pri 50 km/h," je dejal predstavnik policije.

Na kraju dogodka je posredovalo kar 40 gasilcev, ki so dobili poziv na reševalno akcijo, a so lahko iz razbitin le izvlekli trupla ponesrečencev. "V mojih več kot 30 letih dela kot gasilec je to najhujše, kar sem doživel," je po poročanju focus.de dejal vodja intervencije Axel Kipp.