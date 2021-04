Tragična smrt deklice osvetlila težave v hrvaškem socialnem sistemu

Nesrečna deklica, ki so jo prejšnjo sredo pripeljali v zagrebško bolnišnico zaradi hudih poškodb glave in možganov, je umrla v nedeljo. Glede na ugotovitve policije, je 24-letna mati z močnimi udarci v glavo hudo poškodovala deklico. Nato je deklico odpeljala v bolnišnico v Novi Gradiški s pojasnitvijo, da je otrok padel. Deklica je že bila v možganski komi in so jo zaradi življenjsko nevarnih poškodb nujno prepeljali v Zagreb, a je kljub prizadevanjem zdravnikov umrla.

Oba starša sta v priporu, potem ko sta delno priznala kaznivo dejanje. Če bo sodišče potrdilo njuno odgovornost za smrt deklice, jima grozi večletna zaporna kazen, tudi do 15 let zapora. Odstavili so tudi vodjo centra za socialno delo v Novo Gradiški, ki je pristojen za družino, v kateri imajo še tri otroke. Domnevno naj bi bili žrtve nasilja v družini tudi ostali trije otroci.

Minister za delo, pokojnine, družino in socialno politiko Josip Aladrović je po današnjih srečanjih s predstavniki zbornice socialnih delavcev in psihologov pred novinarji ocenil, da so odgovorni vsi. Menil je tudi, da je delno odgovoren tudi sam, a je treba določiti tiste, ki so najbolj odgovorni za smrt deklice. Sicer ni želel ugibati glede odgovornosti nobenega, a je dejal, da bodo ukrepali proti vsem centrom za socialno delo, za katere bodo ugotovili, da ne opravljajo svojega dela.