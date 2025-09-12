Tragična smrt dveletne deklice, starše aretirali

Policija je prijavo o smrti dveletnega otroka prejela v četrtek zjutraj, poroča Net.hr.

Deklica je bila po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista v usodnem trenutku domnevno v kadi in se je polila z vročo vodo. Preiskovalni organi skušajo ugotoviti, ali si je vodo spustila sama ali je to storil kdo od odraslih v njeni bližini, še piše časnik.

Policija je zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja pravic otroka aretirala dekličina starša, stara 25 in 23 let. "Osumljena sta, da nista pravočasno poskrbela za zdravstveno oskrbo otroka, ki je zaradi hudih poškodb kasneje umrl," so sporočili z brodsko-posavske policijske uprave.

Po poročanju HRT obstaja sum, da so poškodbe nastale že v sredo, dan pred dekličino smrtjo.