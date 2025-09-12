Svetli način
Tujina

Tragična smrt dveletne deklice, starše aretirali

Slavonski Brod, 12. 09. 2025 13.40 | Posodobljeno pred 27 minutami

STA , D.L.
V Slavonskem Brodu na Hrvaškem je v četrtek umrla dveletna deklica. Po poročanju hrvaških medijev je najverjetneje umrla za posledicami hudih opeklin. Policija je pridržala starše, ki jih sumijo, da deklici niso pravočasno zagotovili zdravniške pomoči.

Policija je aretirala otrokove starše. FOTO: AP

Policija je prijavo o smrti dveletnega otroka prejela v četrtek zjutraj, poroča Net.hr. 

Deklica je bila po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista v usodnem trenutku domnevno v kadi in se je polila z vročo vodo. Preiskovalni organi skušajo ugotoviti, ali si je vodo spustila sama ali je to storil kdo od odraslih v njeni bližini, še piše časnik.

Policija je zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja pravic otroka aretirala dekličina starša, stara 25 in 23 let. "Osumljena sta, da nista pravočasno poskrbela za zdravstveno oskrbo otroka, ki je zaradi hudih poškodb kasneje umrl," so sporočili z brodsko-posavske policijske uprave. 

Po poročanju HRT obstaja sum, da so poškodbe nastale že v sredo, dan pred dekličino smrtjo.

