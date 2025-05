Tragična smrt fanta: otroci po plačilu varščine na prostosti

14-letnega Laytona Carra so v petek našli mrtvega v industrijski coni Fairfield v mestu Gateshead blizu Newcastla.

Gasilci so bili pred tem obveščeni o požaru, ko so ga pogasili, pa so v enem od objektov našli truplo fanta.

V povezavi z njegovo smrtjo je britanska policija v soboto pridržala 14 otrok, od tega 11 fantov in tri dekleta. Stari so med 11 in 14 let. V nedeljo so nato sporočili, da so jih izpustili na prostost po plačilu varščine, medtem ko se preiskava dogodka nadaljuje, poroča Sky News.