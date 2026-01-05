Tragična statistika: najmlajši žrtvi stari 14 let, 20 mladoletnih

Najmlajši žrtvi požara, ki je na silvestrovo pretresel švicarsko mondeno smučarsko središče Crans Montana, sta 14-letno dekle iz Švice in 14-letni fant iz Francije.

Med 40 žrtvami so sicer državljani Švice, Francije, Italije, Romunije, Turčije, Portugalske, Belgije in Velike Britanije. Policija je ob tem sporočila, da iz spoštovanja do družin žrtev več podrobnosti ne bo razkrila.

Lokal Le Constellation, kjer se je zgodila tragedija, je bil priljubljen med mladimi. Švicarski zvezni zakon dovoljuje prodajo piva in vina osebam, mlajšim od 16 let, prodajo žganih pijač pa starejšim od 18 let.

Poseben zakon v kantonu Valais določa, da lahko osebe, mlajše od 16 let, od 22. ure dalje vstopijo v prostore, kjer strežejo alkohol, če jih spremlja njihov zakoniti skrbnik ali druga odrasla oseba.