Tujina

Tragična statistika: najmlajši žrtvi stari 14 let, 20 mladoletnih

Crans Montana, 05. 01. 2026 07.20 pred 28 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S.
Po požaru v Crans Montani

Švicarska policija je identificirala vseh 40 žrtev smrtonosnega požara v klubu v smučarskem središču Crans Montana. Žrtve so stare od 14 do 39 let, umrlo je 20 mladoletnikov. 119 je poškodovanih, večina je v požaru utrpela hude opekline. Šest posameznikov je v tako hudem stanju, da jih še niso uspeli identificirati.

Najmlajši žrtvi požara, ki je na silvestrovo pretresel švicarsko mondeno smučarsko središče Crans Montana, sta 14-letno dekle iz Švice in 14-letni fant iz Francije.

Med 40 žrtvami so sicer državljani Švice, Francije, Italije, Romunije, Turčije, Portugalske, Belgije in Velike Britanije. Policija je ob tem sporočila, da iz spoštovanja do družin žrtev več podrobnosti ne bo razkrila.

Lokal Le Constellation, kjer se je zgodila tragedija, je bil priljubljen med mladimi. Švicarski zvezni zakon dovoljuje prodajo piva in vina osebam, mlajšim od 16 let, prodajo žganih pijač pa starejšim od 18 let. 

Poseben zakon v kantonu Valais določa, da lahko osebe, mlajše od 16 let, od 22. ure dalje vstopijo v prostore, kjer strežejo alkohol, če jih spremlja njihov zakoniti skrbnik ali druga odrasla oseba. 

Po požaru v Crans Montani.
Po požaru v Crans Montani.
FOTO: Profimedia

Prvi izsledki preiskave kažejo, da so ogenj najverjetneje zanetile iskrice na steklenicah šampanjcev, ki so jih nosili preblizu stropa, prekritega z akustično peno. Po besedah glavne tožilke kantona Valais Beatrice Pilloud preiskovalci zdaj preverjajo, ali je bila akustična pena skladna s predpisi.

Tožilstvo je v povezavi s požarom identificiralo tudi dva osumljenca. Gre za lastnika bara. Francoski par je osumljen povzročitve smrti iz malomarnosti, telesnih poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti.

švica požar crans montana

BrainDance
05. 01. 2026 08.13
14letniki v klubu ob 2eh zutr? :D denar je res sveta vladar..
Odgovori
0 0
NotMe
05. 01. 2026 08.15
Silvestrovo je bilo. Verjetno s starejšimi sorojenci, meja za alko je 16 let tam.
Odgovori
0 0
Misika1967
05. 01. 2026 08.12
Jansisti so si oddahnili,saj v Sloveniji ni nikor na zdravljenju.
Odgovori
-2
0 2
Groucho Marx
05. 01. 2026 08.17
Oddahnili si bomo, ko odfrči pernati blefer.
Odgovori
0 0
jablan
05. 01. 2026 08.12
Še več bo tega ker vsaka nova generacija manj misli s svojo glavo kar je tudi namen globalistov
Odgovori
+1
1 0
Divji petelin
05. 01. 2026 08.05
Ja res tragično, vendar glavni krivci so STARŠI. To so po razvoju otroci in v takšnih primers še posebej razvajeni in nedotakljivi. Tega je zelo veliko, moderni in nori svet…
Odgovori
+4
4 0
