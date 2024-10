Tragična zgodba družine iz Jablanice: 'Izgubili smo devet članov'

Njen mož Dženan je bil priča vsemu. " V tistem trenutku smo stekli ven, jaz, žena in hčerka. Nato je zavladal kaos, vse se je zrušilo. Ostala je samo moja hiša, vse drugo je bilo uničeno. Vsi so pomrli, ostal je le šestletni deček, sestrin vnuk. Ljudje so bili presenečeni v spanju, sploh se niso imeli časa rešiti, " je opisal.

Ena od takih je družina Imamović. "Izgubili smo devet članov družine – moževega brata in sestro ter njuni družini, vsi so umrli," je za Net.hr povedala Suada.

Za zdaj so lokalne oblasti potrdile 15 smrtnih žrtev, iskanje pogrešanih poteka. "Iščemo še šest ljudi iz naše soseske, a zaenkrat brez uspeha. Veliko ljudi nam je priskočilo na pomoč in zahvaliti se moram vsem, ki so prišli. Kapo dol, vsa čast!" je hvaležen.

"Zahvaljujemo se vsem, ki mislijo na nas. Podprejo nas že s tem, ko pridejo in samo vprašajo, kako smo. Gledamo vse skupaj in še vedno ne verjamemo, da se nam to dogaja," pa je povedala Suada.

74-letnica: Nikogar več nimam

74-letna Alka Gusić iz Donje Jablanice je preživela poplave, a je izgubila svoj dom in svoje najbližje.

Najprej je, pravi, mislila, da je potres, saj je slišala ropot. "Prišla sem pazit sestro, ki ni v dobrem zdravstvenem stanju. Šli sva spat in nisva vedeli, kaj se dogaja, samo slišali sva glasen ropot. Potem sva šli do brata, ki je skupaj s sestro, snaho in nečakom umrl v poplavah. Vsi so umrli, nikogar nimam, preživel je samo en sin," je za N1 Srbija pripovedovala v solzah.

"Izgubila sem štiri bližnje osebe, nimam več nikogar, moja hiša je popolnoma uničena ... Kaj naj vam rečem ..." je še dodala.