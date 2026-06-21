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Tragična zgodba kita Timmyja razkriva kruto resnico o nasedanju velikanov

Berlin, 21. 06. 2026 18.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Nasedli kiti

Smrt kita grbavca Timmyja, ki je po večtedenski reševalni akciji poginil le nekaj dni po vrnitvi v morje, je znova opozorila na vse pogostejši pojav nasedanja kitov. Strokovnjaki poudarjajo, da reševanje teh morskih velikanov pogosto ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled.

Nasedanje kitov in drugih morskih sesalcev je v nekaterih delih sveta vse pogostejše. Raziskovalci pojav povezujejo s podnebnimi spremembami, segrevanjem morij, spremembami v razporeditvi plena, večjim pomorskim prometom, hrupom in onesnaženjem. Na Škotskem se je število nasedanj kitov v zadnjih treh desetletjih povečalo za kar 800 odstotkov, navaja BBC.

Vzroki za nasedanje so različni. Kiti lahko zaidejo v plitvine zaradi bolezni, poškodb, zapletanja v ribiške mreže ali trkov z ladjami. V nekaterih primerih so krive tudi strupene alge, pomanjkanje hrane ali navigacijske napake. Pri družabnih vrstah se lahko zgodi, da celotna skupina sledi enemu nasedlemu članu.

Čeprav javnost pogosto pričakuje, da bodo reševalci žival vrnili v morje, statistika kaže, da je uspeh redek. Med letoma 2006 in 2025 je v ZDA le majhnemu deležu živih nasedlih velikih kitov uspelo preživeti, še manj pa jih je bilo uspešno vrnjenih v naravno okolje s pomočjo ljudi.

Glavna težava je njihova velikost. Kit grbavec lahko tehta več deset ton, zato ga je skoraj nemogoče premikati brez dodatnih poškodb. Ko obtiči na kopnem, njegovo telo ni več podprto z vzgonom vode, zaradi česar lastna teža začne obremenjevati notranje organe. Poleg tega hitro nastopijo dehidracija, pregrevanje in druge zdravstvene težave.

Reševanje kita Timmyja
Reševanje kita Timmyja
FOTO: AP

Strokovnjaki zato opozarjajo, da je ob najdbi nasedlega kita treba nemudoma obvestiti pristojne službe in se živali ne približevati. Nepremišljeni poskusi potiskanja ali vlečenja nazaj v morje lahko povzročijo dodatno trpljenje in zmanjšajo možnosti za preživetje.

V nekaterih primerih veterinarji presodijo, da je najbolj humana rešitev evtanazija, vendar je tudi ta pri velikih kitih logistično zelo zahtevna. Kadar možnosti za okrevanje ni, živali pogosto pustijo, da poginejo naravne smrti, saj bi dodatni posegi povzročili še več trpljenja.

Za zaščito kitov in delfinov je pomembnejše preprečevanje vzrokov nasedanja kot reševanje živali po nesreči. Med ključnimi ukrepi so zmanjševanje prilova in zapletanja v ribiške mreže, saj zaradi tega vsako leto pogine okoli 300.000 kitov in delfinov.

Primer kita Timmyja je pokazal, da dobre namere niso vedno dovolj. Strokovnjaki, kot poroča BBC, poudarjajo, da je dolgoročno učinkovitejše preprečevanje vzrokov nasedanj, predvsem zapletanja v ribiške mreže in drugih človekovih vplivov na morsko okolje, kot reševanje živali, ko je njihovo stanje že kritično.

kiti morski sesalci podnebne spremembe nasedanje

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