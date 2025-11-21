Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Tragični konec dubajskega letalskega mitinga, v nesreči umrl pilot

Dubaj, 21. 11. 2025 12.51 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Na zadnji dan dubajskega letalskega miting se je demonstracijski let indijskega lovskega letala Tejas tragično končal. Letalo indijske vojske je strmoglavilo na območju razstavišča, pilot pa je umrl na kraju nesreče.

Na dubajskem letalskem salonu (Dubai Air Show) je v petek popoldne prišlo do hude letalske nesreče, v kateri je po navedbah indijskih letalskih sil umrl pilot lovskega letala HAL Tejas. Letalo je strmoglavilo, potem ko je večkrat preletelo prizorišče bienalnega letalskega dogodka, poroča AP.

Letalo naj bi tik pred nesrečo izgubilo nadzor, se strmo pognalo proti tlom in trčilo znotraj območja letališča Al Maktoum v Dubaju. Kmalu zatem naj bi se nad območjem dvignil gost črn dim, medtem ko so se oglasile sirene reševalnih služb. Dubajska policija in letališke oblasti dogodka za zdaj še niso komentirale.

Nesreča indijskega lovskega letala
Nesreča indijskega lovskega letala FOTO: AP

Indijske letalske sile (IAF) so nesrečo potrdile v uradni izjavi in sporočile, da je pilot utrpel smrtne poškodbe. "IAF globoko obžaluje izgubo življenja in v tem času žalosti trdno stoji ob strani žalujoči družini," so zapisali ter napovedali ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo ugotovila vzrok nesreče.

Dogodek se je zgodil na zadnji dan tedenskega letalskega mitinga, ki ga je obiskalo veliko družin, saj so si želele ogledati zaključne letalske predstavitve, piše AP. Dubai Air Show je namreč znan kot ena največjih globalnih letalskih razstav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo Tejas je indijsko lovsko letalo, ki ga proizvaja državna družba Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Gre za lahko enomotorno bojno letalo, ki naj bi okrepilo indijsko floto v času vse večje kitajske vojaške prisotnosti v regiji.

Indija je septembra letos s HAL podpisala pogodbo za nakup 97 letal Tejas, katerih dobave naj bi se začele leta 2027. Poleg tega je vlada že leta 2021 naročila dodatnih 83 letal, vendar so bile dobave zaradi pomanjkanja uvoženih motorjev iz ZDA odložene.

Indijsko lovsko letalo HAL Tejas
Indijsko lovsko letalo HAL Tejas FOTO: AP

Le dan pred nesrečo je indijski urad za obveščanje (Press Information Bureau) zanikal govorice na družbenih omrežjih, da naj bi letalo Tejas na mitingu puščalo olje, in objave označil kot "napačne" ter kot poskuse spodkopavanja "preverjene tehnične zanesljivosti lovca z neutemeljeno propagando." Ni pa znano, ali je šlo za isti letalski primerek, ki je strmoglavil v petek.

Po poročanju AP je to že druga nesreča letala Tejas v dveh letih. Lani je eno tako letalo strmoglavilo v indijski zvezni državi Radžastan, vendar je pilot takrat pravočasno izstrelil sedež in nesrečo preživel.

pilot nesreča lovsko letalo Dubai Air Show
Naslednji članek

Zaslišali osumljenca za požar v Zagrebu, ta se ne počuti krivega

SORODNI ČLANKI

Motor letala se je odlomil še pred vzletom

Krilo letala v plamenih že ob vzletu: število mrtvih naraslo na devet

Strmoglavilo letalo s turisti iz Madžarske in Nemčije, vsi umrli

V Hongkongu tovorno letalo ob pristanku strmoglavilo v morje

Letalo strmoglavilo na avtocesto, umrli vsi potniki

Na letališču trčili letali: 'Vse se je streslo'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363