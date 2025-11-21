Tragični konec dubajskega letalskega mitinga, v nesreči umrl pilot

Na dubajskem letalskem salonu (Dubai Air Show) je v petek popoldne prišlo do hude letalske nesreče, v kateri je po navedbah indijskih letalskih sil umrl pilot lovskega letala HAL Tejas. Letalo je strmoglavilo, potem ko je večkrat preletelo prizorišče bienalnega letalskega dogodka, poroča AP.
Letalo naj bi tik pred nesrečo izgubilo nadzor, se strmo pognalo proti tlom in trčilo znotraj območja letališča Al Maktoum v Dubaju. Kmalu zatem naj bi se nad območjem dvignil gost črn dim, medtem ko so se oglasile sirene reševalnih služb. Dubajska policija in letališke oblasti dogodka za zdaj še niso komentirale.
Indijske letalske sile (IAF) so nesrečo potrdile v uradni izjavi in sporočile, da je pilot utrpel smrtne poškodbe. "IAF globoko obžaluje izgubo življenja in v tem času žalosti trdno stoji ob strani žalujoči družini," so zapisali ter napovedali ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo ugotovila vzrok nesreče.
Dogodek se je zgodil na zadnji dan tedenskega letalskega mitinga, ki ga je obiskalo veliko družin, saj so si želele ogledati zaključne letalske predstavitve, piše AP. Dubai Air Show je namreč znan kot ena največjih globalnih letalskih razstav.
Letalo Tejas je indijsko lovsko letalo, ki ga proizvaja državna družba Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Gre za lahko enomotorno bojno letalo, ki naj bi okrepilo indijsko floto v času vse večje kitajske vojaške prisotnosti v regiji.
Indija je septembra letos s HAL podpisala pogodbo za nakup 97 letal Tejas, katerih dobave naj bi se začele leta 2027. Poleg tega je vlada že leta 2021 naročila dodatnih 83 letal, vendar so bile dobave zaradi pomanjkanja uvoženih motorjev iz ZDA odložene.
Le dan pred nesrečo je indijski urad za obveščanje (Press Information Bureau) zanikal govorice na družbenih omrežjih, da naj bi letalo Tejas na mitingu puščalo olje, in objave označil kot "napačne" ter kot poskuse spodkopavanja "preverjene tehnične zanesljivosti lovca z neutemeljeno propagando." Ni pa znano, ali je šlo za isti letalski primerek, ki je strmoglavil v petek.
Po poročanju AP je to že druga nesreča letala Tejas v dveh letih. Lani je eno tako letalo strmoglavilo v indijski zvezni državi Radžastan, vendar je pilot takrat pravočasno izstrelil sedež in nesrečo preživel.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.