Tragični konec dubajskega letalskega mitinga, v nesreči umrl pilot

Na zadnji dan dubajskega letalskega miting se je demonstracijski let indijskega lovskega letala Tejas tragično končal. Letalo indijske vojske je strmoglavilo na območju razstavišča, pilot pa je umrl na kraju nesreče.

Na dubajskem letalskem salonu (Dubai Air Show) je v petek popoldne prišlo do hude letalske nesreče, v kateri je po navedbah indijskih letalskih sil umrl pilot lovskega letala HAL Tejas. Letalo je strmoglavilo, potem ko je večkrat preletelo prizorišče bienalnega letalskega dogodka, poroča AP. Letalo naj bi tik pred nesrečo izgubilo nadzor, se strmo pognalo proti tlom in trčilo znotraj območja letališča Al Maktoum v Dubaju. Kmalu zatem naj bi se nad območjem dvignil gost črn dim, medtem ko so se oglasile sirene reševalnih služb. Dubajska policija in letališke oblasti dogodka za zdaj še niso komentirale.

Nesreča indijskega lovskega letala FOTO: AP icon-expand

Indijske letalske sile (IAF) so nesrečo potrdile v uradni izjavi in sporočile, da je pilot utrpel smrtne poškodbe. "IAF globoko obžaluje izgubo življenja in v tem času žalosti trdno stoji ob strani žalujoči družini," so zapisali ter napovedali ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo ugotovila vzrok nesreče. Dogodek se je zgodil na zadnji dan tedenskega letalskega mitinga, ki ga je obiskalo veliko družin, saj so si želele ogledati zaključne letalske predstavitve, piše AP. Dubai Air Show je namreč znan kot ena največjih globalnih letalskih razstav.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Letalo Tejas je indijsko lovsko letalo, ki ga proizvaja državna družba Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Gre za lahko enomotorno bojno letalo, ki naj bi okrepilo indijsko floto v času vse večje kitajske vojaške prisotnosti v regiji. Indija je septembra letos s HAL podpisala pogodbo za nakup 97 letal Tejas, katerih dobave naj bi se začele leta 2027. Poleg tega je vlada že leta 2021 naročila dodatnih 83 letal, vendar so bile dobave zaradi pomanjkanja uvoženih motorjev iz ZDA odložene.

Indijsko lovsko letalo HAL Tejas FOTO: AP icon-expand