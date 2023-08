Tragični prizori kot v Sloveniji: voda odnaša hiše tudi na Norveškem

"Doživljamo krizo nacionalnih razsežnosti," je opozoril Aud Hove, vodja okrožja Innlandet, kjer leži hidroelektrarna in ki je najbolj prizadeta v poplavah in zemeljskih plazovih. V okrožju je slabo vreme prizadelo 115 cest, ponoči pa so zabeležili 16 zemeljskih plazov in več poplav. "Potrebujemo pomoč celotne družbe. Danes je dan, ko nam bo uspelo ali ne," je dodal.

Norveški dobavitelj električne energije Hafslund je pojasnil, da so zaradi napake v omrežju elektrarne generatorji jezu v zgodnjih jutranjih urah prenehali delovati. Ob tem bi se morala samodejno odpreti zapornica jezu, da bi se znižala raven vode, vendar se to ni zgodilo. Narasle vode so nato poplavile objekt, popoldne pa se je pod pritiskom vode porušil nasip na jezu hidroelektrarne, kjer so se nato vode začele prelivati. Sprva so celo razmišljali o možnosti uporabe eksploziva za odprtje zapornice, a se na koncu vendarle niso odločili za to.