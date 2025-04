Trajekt Jadrolinije trčil v jadrnico: moškega rešila posadka trajekta

V Zadrskem kanalu se je okoli 12.35 zgodila pomorska nesreča, je potrdil Alen Rukavina, kapitan Pristaniške uprave Zadar.

Kot poroča Net.hr, je Jadrolinijin trajekt Ugljan, ki pluje na redni liniji Preko–Gaženica, trčil v jadrnico, na kateri je bil samo en član posadke. Po besedah očividcev je moški z jadrnice po trčenju končal v morju, a se je posadka trajekta hitro odzvala in se s pomožnim čolnom takoj odpravila reševat moškega, ki so ga nato prepeljali na trajekt.

"Trajekt je pred nesrečo trobil in opozarjal jadrnico, da se umakne s poti, a se to ni zgodilo. Ko je posadka trajekta videla, da se jadrnica ne umika, so se sami premaknili bolj levo, a so na koncu vendarle z enim delom trčili v jadrnico. Moški, ki je bil na plovilu, je skočil v morje, posadka s trajekta pa je takoj spustila pomožni čoln v morje, da bi pomagala ponesrečencu," je izjavo očividca povzel Net.hr.

Jadrnica, ki je po nesreči ostala brez nadzora, je še naprej krožila po morju. Ker je predstavljala potencialno grožnjo za varnost plovbe, se je v akcijo zavarovanja plovila vključil čoln Luške kapitanije Zadar.

Po doslej znanih informacijah v nesreči ni bilo poškodovanih, vse okoliščine pomorskega incidenta pa še preiskujejo.