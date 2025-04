Trajekt Lastovo gre na odpad

V Jadroliniji, hrvaškem ladjarskem podjetju, so potrdili, da so sprejeli odločitev o začetku postopka odprodaje trajekta Lastovo. "Trajekt gre na odpad, plovilo je staro, zato so se odločili, da ga upokojijo. Na ladji so ljudje umrli," je odločitev potrdil tudi vir iz hrvaškega ministrstva za promet.

Tragedija na trajektu Lastovo se je zgodila avgusta lani v Malem Lošinju. Nesreča se je zgodila zaradi padca ploščadi za vstop vozil na trajekt, pod katero so bili v tistem trenutku dva krmarja ter vodja strojnice in prvi častnik, ki so pregledovali ploščad. Nezavarovana klančina za vstop vozil na trajekt je pod seboj pokopala tri mornarje, četrti pa se je hudo poškodoval.

Krivdo za nesrečo na trajektu Lastovo so pripisali kapitanu in Jadroliniji. Uprava podjetja je bila pol leta po nesreči razrešena.