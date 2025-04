Trajekt Lastovo pred pokojem še na dražbo, izklicna cena več kot pol milijona

Trajekt Lastovo je dolg 72,7 in širok 13,6 metra, prepelje lahko 500 potnikov in 60 vozil.

Ladja trenutno nima veljavnih potrdil hrvaškega registra ladij in je trenutno zasidrana v ladjedelnici v Malem Lošinju. V floti Jadrolinije je bila 47 let, zgradili pa so jo leta 1969 na Japonskem za japonskega naročnika.

Izklicna cena znaša 618.000 evrov, kupec pa bi plovilo prevzel v ladjedelnici v Malem Lošinju. Rok za oddajo ponudb je 11. april, ko bo potekalo tudi javno odpiranje ponudb.

Nesreča trajekta Lastovo se je zgodila avgusta lani v Malem Lošinju. Umrli so trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan. Nesreča se je zgodila zaradi padca ploščadi za vstop vozil na trajekt, pod katero so bili v tistem trenutku oba krmarja ter vodja strojnice in prvi častnik, ki so pregledovali ploščad.

Kot smo že poročali, so se pri Jadroliniji odločili, da bodo začeli postopek prodaje, vir iz ministrstva za promet pa je hrvaškim medijem dejal, da gre trajekt na odpad, saj je plovilo staro. "Na ladji so ljudje umrli," je odločitev utemeljeval vir ministrstva. Kot kaže, bodo pri Jadroliniji za star trajekt vseeno skušali še nekaj iztržiti.

Poročilo o nesreči je razkrilo, da so zanjo odgovorni kapitan plovila, pa tudi ladijska družba Jadrolinija in predsednik njene uprave. Pristojno ministrstvo je predlagalo uvedbo kazenskega postopka proti Jadroliniji, odgovorni osebi v tej družbi in odgovornemu na trajektu Lastovo, skupščina Jadrolinije pa je februarja letos odpoklicala upravo družbe.