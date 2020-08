Trajekt rešil deklico, ki je na odprtem morju plula na napihljivem samorogu

V Grčiji so potniki trajekta sredi morja, daleč od obale, opazili deklico na napihljivem samorogu. Čeprav je bila deklica mirna in je bilo videti, kot da preprosto uživa na svoji napihljivi igrači, so jo potniki in posadka trajekta hitro potegnili iz morja in jo varno pripeljali k staršem.

Incident se je zgodil v nedeljo na morskem območju ob mestu Antirio v Koritskem zalivu. Deklica je plavala približno kilometer od obale, saj jo je po besedah ​​očeta odpihnil močan veter. Ko sta starša ugotovila, da njune hčerke ni več na vidiku, in so z ostalimi plavalci neuspešno poskušali priplavati do nje, sta o tem dogodku obvestila pristaniške oblasti, poroča The Greek City Times. Pristojne oblasti o so izgubljeni deklici obvestile kapitana lokalnega trajekta „Salaminomachos“, ki je plul v tej smeri. Posadki trajekta je uspel rešiti deklico, posnetki reševalne akcije pa so preplavili družbena omrežja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke