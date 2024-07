Trajekt zaradi okvare za več ur obstal na poti proti Korčuli

Trajekt Oliver hrvaškega prevoznika Jadrolinija, ki je s 340 ljudmi na krovu okoli 10.30 izplul iz Splita, se je na poti proti Vela Luki na otoku Korčula pokvaril in je več ur stal na morju. Tehnično okvaro so skušali popraviti, a brez uspeha, zato so k trajektu napotili vlačilec, da bi potnike vsaj do večera prepeljali do pristanišča, kamor je trajekt nato res priplul nekaj po 19. uri. Trajekt je sicer star 27 let, prevoznik pa ga je letos kupili za 12 milijonov evrov, dodatnih 2,7 milijona evrov pa so porabili za popravila.