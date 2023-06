Trajekte na Hrvaškem pred sezono precej podražili

Vrnili so se turisti in vrnile so se višje cene za trajekte.

Tudi letos so na Hrvaškem pred začetkom glavne turistične sezone povišali cene trajektov. Nove večinoma veljajo od junija pa do konca septembra, le na nekaj najbolj priljubljenih linijah – na Cres, Rab in Hvar – so karte podražili že prej.

Preverili smo, koliko boste plačali na nekaj izbranih linijah. Za izračun smo vzeli dve osebi z osebnim avtomobilom ter dva odrasla in dva otroka med tri in 12 let, prav tako z osebnim avtomobilom.

Cena trajektne karte za obe liniji na otok Cres, torej iz Valbiske v Merag in iz Brestove v Porozino, se je z zimskih 13,80 evra za vozilo, krajše od petih metrov, dvignila na 19,89 evra. Za potnike se prevoz plača posebej, odraslim zaračunajo 4,25, otroci od treh do 12 let starosti pa plačajo polovično ceno, v tem primeru 2,13 evra. Za primerjavo: v predsezoni so odrasli plačali 2,52, otroci pa 1,23 evra.

Dva odrasla bosta tako v času turistične sezone za plovbo na Cres odštela skoraj 30 evrov, natančneje 28,39 evra. Družina (dva odrasla, dva otroka) bo plačala še dobre štiri evre več, skupaj bodo za trajekt v eno smer odšteli 32,65 evra. Otroci, mlajši od treh let, potujejo brezplačno.

Če je osebno vozilo daljše od petih ali višje od dveh metrov, je cena še višja. Namesto 19,89 bi v tem primeru za prevoz avtomobila plačali 30,53 evra. Ta informacija je posebej pomembna za vse, ki na dopust vozite kolesa. Če jih imate na prtljažniku za vozilom, se namreč lahko zgodi, da presežete petmetrsko omejitev in "padete" v višji cenovni razred.

Za trajekt na progi od Valbiske na Krku do Lopara na Rabu bi par v turistični sezoni plačal 43,93 evra, družina z dvema otrokoma pa 50,03 evra. Za osebno vozilo, krajše od petih metrov, je namreč treba odšteti 31,99 evra, odrasli plačajo 5,97, otroci pa 3,05 evra.

Na Pag, kamor tudi potuje veliko Slovencev, vas trajekt pripelje za 25,6 evra (par) oziroma 29,72 evra (družina). Cene veljajo za linijo Prizna–Žigljen.