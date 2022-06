Trajektne povezave na Hrvaškem so podražili za 30 odstotkov

Če si boste letos za poletno dopustovanje izbrali našo južno sosedo, se vas podražitve ne bodo dotaknile le pri nastanitvah, večerjah in pijači v lokalu, dražja bo tudi vožnja do tja - in to ne samo z osebnim avtomobilom. Trajektne povezave so se na Hrvaškem podražile za 30 odstotkov, dražji so avtobusni prevozi, prevozi s čolni, katamarani, nekatere pomorske povezave pa so zasebni prevozniki zaradi nedonosnosti celo ukinili.

Zaradi previsokih stroškov poslovanja so tako letos ukinili katamaransko povezavo Split-Bol-Makarska-Korčula-Mljet-Dubrovnik. Zasebni podjetnik tistim, ki so karte že kupili, zatrjuje, da jim bo kupnino vrnil. Domačini so nad novimi cenami ogorčeni - sploh zato, ker jim povezava s priobalnimi otoki (kot je na primer Uglijan, kamor se prebivalci Zadra pogosto odpravijo na enodnevni izlet) predstavlja pogost oddih. "Očitno bomo iz Zadra do Uglijana pač plavali," so cinični. Za enosmerno karto iz Zadarja na Uglijan je štiričlanska družina z dvema otrokoma odštela 197 hrvaških kun (26,2 evra), je še povedal eden izmed domačinov, ki je čakal pred trajektom. Zadar je ta mesec prevzel tudi naziv najdražjega hrvaškega mesta. Nekoliko lažje kot komercialnim je javnim prevoznikom, ki se poleg pritokov iz prodanih vozovnic financirajo tudi z javnim denarjem. Država jim letno letno nameni 320 milijonov kun (približno 42,6 milijona evrov), kar pa po njihovem zatrjevanju ob vedno manjšem povpraševanju, pa tudi manka zaradi koronavirusa, ni dovolj. icon-expand Trajekt Jadrolinije FOTO: Shutterstock Cene se preteklih 20 let niso spreminjale, so še poudarili občani ter dodali, da podražitve čutijo tudi v avtobusnem prometu. Ena izmed Hrvatic je novinarki Dnevnika.hr pokazala pet dni star račun za avtobusno povezavo od Zadra do Vodic, ko je zanjo odštela 48 hrvaških kun (približno 6,4 evra) ter novejši račun za karto v obratno smer, ko je za pot pri istem prevozniku odštela 63 kun (približno 8,4 evra), torej 15 kun (oz. dva evra) več. Pri avtobusnih povezavah se je cena dvignila tudi zaradi vse manjše uporabe povezav. Na Hrvaškem se sicer trenutno ceni litra dizla in bencina gibljeta okoli 1,8 evra. Ravno včeraj pa so sicer tam napovedali vnovično regulacijo cen izven avtocest. Vedran Tomčić iz hrvaške gospodarske zbornice je dodal, da se bodo podražitve hrvaškega javnega prometa (tako pomorskega kot celinskega) ob dodatnem zvišanju cen goriva v torek še povišale. Tamkajšnja gospodarska zbornica zaenkrat rešitve vidi (le) v uvedbi mesečnih vozovnic na državni ravni, kot je praksa v nekaterih drugih evropskih državah, tudi v Sloveniji.