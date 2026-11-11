Trajna izguba vida možni stranski učinek zdravil za hujšanje

Med simptomi so zamegljen vid, slepe pege, popačene barve in druge motnje vida. Bolniki, ki imajo take težave, naj obiščejo zdravnika.
Tveganje za trajno izgubo vida bo označeno na vseh zdravilih GLP-1, ki se uporabljajo za zdravljenje debelosti, sladkorne bolezni in številnih drugih zdravstvenih stanj, vključno z znamkama Zepbound in Mounjaro, je po poročanju AP sporočila ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA).
Znanstveniki so se s problematiko začeli ukvarjati po objavi medicinskega članka iz leta 2024, potem ko so težave z vidom povezali z nekaterimi pacienti, ki so jemali semaglutid – aktivno zdravilo v zdravilu Ozempic podjetja Novo Nordisk.
Težava se je pojavila pri približno 6 od 100.000 bolnikov, ki so vsaj eno leto jemali GLP-1. Primerljiva stopnja pri ljudeh, ki so jemali placebo ali druge vrste zdravil za zniževanje glukoze, je bila manjša od štiri na 100.000, je sporočila FDA, ki je poročila o težavi z vidom odkrila tudi v svojem sistemu, kjer beležijo poškodbe in stranske učinke zdravil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.