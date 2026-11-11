Trajna izguba vida možni stranski učinek zdravil za hujšanje

Med simptomi so zamegljen vid, slepe pege, popačene barve in druge motnje vida. Bolniki, ki imajo take težave, naj obiščejo zdravnika.

Tveganje za trajno izgubo vida bo označeno na vseh zdravilih GLP-1, ki se uporabljajo za zdravljenje debelosti, sladkorne bolezni in številnih drugih zdravstvenih stanj, vključno z znamkama Zepbound in Mounjaro, je po poročanju AP sporočila ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA).