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Trajna izguba vida možni stranski učinek zdravil za hujšanje

Washington, 11. 11. 2026 09.41 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Ozempic

Redek stranski učinek zdravil za hujšanje, vključno z Ozempicom in Wegovyjem, je lahko trajna izguba vida, so sporočili ameriški zdravstveni regulatorji. Takšna zdravila bodo imela po novem dodatno opozorilo. Težava z vidom se pojavi ob uporabi vseh zdravil GLP-1 zaradi zmanjšanega pretoka krvi v vidni živec, čeprav osnovni vzrok ni znan.

Med simptomi so zamegljen vid, slepe pege, popačene barve in druge motnje vida. Bolniki, ki imajo take težave, naj obiščejo zdravnika.

Tveganje za trajno izgubo vida bo označeno na vseh zdravilih GLP-1, ki se uporabljajo za zdravljenje debelosti, sladkorne bolezni in številnih drugih zdravstvenih stanj, vključno z znamkama Zepbound in Mounjaro, je po poročanju AP sporočila ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA).

Ozempic
Ozempic
FOTO: Profimedia

Znanstveniki so se s problematiko začeli ukvarjati po objavi medicinskega članka iz leta 2024, potem ko so težave z vidom povezali z nekaterimi pacienti, ki so jemali semaglutid – aktivno zdravilo v zdravilu Ozempic podjetja Novo Nordisk.

Težava se je pojavila pri približno 6 od 100.000 bolnikov, ki so vsaj eno leto jemali GLP-1. Primerljiva stopnja pri ljudeh, ki so jemali placebo ali druge vrste zdravil za zniževanje glukoze, je bila manjša od štiri na 100.000, je sporočila FDA, ki je poročila o težavi z vidom odkrila tudi v svojem sistemu, kjer beležijo poškodbe in stranske učinke zdravil.

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Ozempic izguba vida zdravila za hujšanje stranski učinki FDA

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KOMENTARJI3

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PONS
11. 11. 2026 11.42
In kak bo Katja Jevšek napovedovala vreme če nebo videla?
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0 0
NaravnaInteligenca
11. 11. 2026 11.39
Ko pa prenehaš jemati se pa za 70+% poveča možnost srčnega zastoja ali možganske kapi! Prvo so navlekli ljudi na to drogo, sedaj so pa za večno zavezani nanjo ali pa smrt!!! Sigurno so se ta tveganja nakazovala že preden so ta "zdravila" dali na trg!
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0 0
Dr Dre
11. 11. 2026 10.20
Ti isti regulatorhi so to spoznali za varno.. Nič novega iz 🇺🇲💪
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+2
2 0
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