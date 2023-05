Traktorsko prikolico z maturanti, ki se je prevrnila, vozil mladoletnik

Nesreča se je zgodila v petek, okoli 10.35 v Prtlogu, je sporočila hrvaška policija, ki je opravila ogled kraja nesreče. Ugotovili so, da je za volanom traktorja sedela mladoletna oseba.

V ostrem ovinku ob vožnji po klancu navzdol je voznik iz neznanega razloga zapeljal na nasprotno stran vozišča, nato zapeljal s ceste in prebil varovalno ograjo. Pri tem se je prikolica odklopila od traktorja in se prevrnila. Voznik in 15 potnikov, ki so bili na prikolici, je padlo na kamnita tla in se poškodovalo. 14 jih je potrebovalo zdravniško pomoč.

Policija sicer še nadaljuje z ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka.

Osem maturantov še vedno v bolnišnici

Osem maturantov je še vedno v bolnišnici, od tega so bili trije učenci huje poškodovani. Študent s poškodbami prsnega koša je bil operiran in se počuti dobro. Učenca z zlomljenim gležnjem in roko bodo operirali čez dan. Tretji poškodovanec najverjetneje ne bo potreboval operacije, poroča Index.hr.