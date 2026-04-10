Tramvaj v središču Zagreba nenadoma spremenil smer. Voznik: Jaz grem domov

Potniki zagrebškega tramvaja, ki vozi na liniji 14, so bili danes okoli poldneva priča nenavadnemu prizoru. Kot je povedala ena od potnic, je na tramvaj vstopila na Trgu Bana Jenačića, na vozilu pa je bilo jasno navedeno, da vozi na liniji 14 – torej do največjega mestnega krožišča, imenovanega tudi Rotor.

Vendar pa je ob prihodu na Frankopansko ulico sledilo presenečenje. "Voznik je po zvočniku sporočil, da to ni več tramvaj številka 14, ampak da gre preko Vukovarske in Avtobusnega kolodvora proti Dubravi. To je dvakrat ponovil in vprašal, ali so ga slišali," pravi.

Potniki so ga začudeni nato vprašali, zakaj se je linija nendoma spremenila. Voznik je pojasnil, da "gre za interno stvar zagrebškega potniškega prometa" ter da gre domov, njegova zamenjava pa ni prišla. Na zaslonu se je nato kot končna postaja prikazalo 'postajališče Dubrava', poroča Večernji list.