Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Tramvaj v središču Zagreba nenadoma spremenil smer. Voznik: Jaz grem domov

Zagreb, 10. 04. 2026 16.58 pred 58 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Ti.Š.
Tramvaj je nenadoma spremenil smer vožnje.

Iz hrvaške prestolnice prihaja nekoliko nenavadna novica. Mestni tramvaj, ki vozi na liniji 14, je po pričevanju potnikov nenadoma spremenil smer. Voznik jim je nato po zvočniku dejal, da to ni več tramvaj številka 14.

Potniki zagrebškega tramvaja, ki vozi na liniji 14, so bili danes okoli poldneva priča nenavadnemu prizoru. Kot je povedala ena od potnic, je na tramvaj vstopila na Trgu Bana Jenačića, na vozilu pa je bilo jasno navedeno, da vozi na liniji 14 – torej do največjega mestnega krožišča, imenovanega tudi Rotor.

'Jaz grem domov'

Vendar pa je ob prihodu na Frankopansko ulico sledilo presenečenje. "Voznik je po zvočniku sporočil, da to ni več tramvaj številka 14, ampak da gre preko Vukovarske in Avtobusnega kolodvora proti Dubravi. To je dvakrat ponovil in vprašal, ali so ga slišali," pravi.

Potniki so ga začudeni nato vprašali, zakaj se je linija nendoma spremenila. Voznik je pojasnil, da "gre za interno stvar zagrebškega potniškega prometa" ter da gre domov, njegova zamenjava pa ni prišla. Na zaslonu se je nato kot končna postaja prikazalo 'postajališče Dubrava', poroča Večernji list.

Tramvaj je nenadoma spremenil smer vožnje.
FOTO: Shutterstock

Hrvaški novinarji so vprašanja glede dogodka poslali tudi na družbo ZET (Zagrebški električni tramvaj), ki skrbi za javni potniški promet v hrvaški prestolnici. Pojasnil še niso prejeli.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Baltic
10. 04. 2026 17.57
Balkan
Odgovori
+1
1 0
Zalchi
10. 04. 2026 17.49
Sam je dobr, da sred Zagreba obrne tramvaj. Jz še z avtom ne morm obrnt, ker so same.enosmerne
Odgovori
0 0
ata_jez
10. 04. 2026 17.44
Drama. So rešili potnike? So vsi preživeli? Lahko kaj več napišete? 😵
Odgovori
-1
0 1
BUONcaffee
10. 04. 2026 17.40
Važna novica?
Odgovori
0 0
gregaana
10. 04. 2026 17.29
To je pa res zelo pomembna novica za nas v Sloveniji, in do objavite kot da je nek vauv
Odgovori
+3
3 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641