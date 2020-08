'Kriza ne sme biti izgovor za pomanjkljiv boj proti pranju denarja'

Ciprski dokumenti: gre za serijo dokumentov, ki so jih pridobili preiskovalni novinarji Al Jazeere in vsebujejo več kot 1.400 odobrenih vlog za Ciprski naložbeni program (CIP), ki ga vodi Republika Ciper. Program ljudem omogoča nakup ciprskega potnega lista in tako sčasoma postanejo državljani Evropske unije, tako da v državo vložijo najmanj 2,15 milijona evrov.

Transparency International in 14 nacionalnih organizacij, med katerimi je tudi Transparency International Slovenija, so pozvali Evropsko komisijo, naj okrepi boj proti pranju denarja v času koronske krize in nedavnih korupcijskih afer in pranja denarja, kot so Ciprski dokumenti, Wirecard ali škandali Danske banke. Prav tako so pozvali k skupnemu javnemu posvetovanju Komisije o nedavno objavljenem akcijskem načrtu za boj proti pranju denarja.

Po mnenju Transparency International obstaja veliko tveganje, da bodo nacionalni regulatorji, nadzorni organi in tako imenovani 'zavezani subjekti' (subjekti, za katere veljajo pravila) olajšali svoj pristop k boju proti pranju denarja, v zmotnem prepričanju, da bo to pomagalo pri obnovi opustošenih gospodarstev. Do zdaj je le 11 držav članic EU v celoti preneslo peto direktivo EU proti pranju denarja (AML) v nacionalno zakonodajo. Rok za prenos je bil 10. januar 2020.