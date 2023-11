'Transspolne osebe se lahko krstijo, so botri ali poročne priče'

Pozitivne novice prihajajo iz Vatikana, kjer je papež Frančišek pokazal svojo naklonjenost vsem vernikom, tudi transspolnim. Poudaril je namreč, da so tudi transspolne osebe upravičene tako do krsta kot do tega, da so lahko botri ali priče, piše BBC.

Papež je že lani po eni izmed svojih maš, enemu izmed vernikov, ki je transspolna oseba dejal, da "čeprav smo grešniki, se nam Bog približa, da bi nam pomagal". Do tega prihaja le malo po tem, ko je brazilski škof Jose Negri na cerkveni dikasterij za nauk vere naslovil šest vprašanj v zvezi z LGBT skupnostjo in njihovo udeležbo pri krstu in zakonski zvezi.