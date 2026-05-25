Travmaj iztiril in silovito trčil v stavbo

Tujina

Beograd, 25. 05. 2026 10.14 pred eno minuto 1 min branja 0

K.H.
Tramvaj iztiril in trčil v stavbo

V središču Beograda se je zgodila huda prometna nesreča, ko je tramvaj iztiril in trčil v bližnjo stavbo. Nastala je ogromna materialna škoda, več ljudi je poškodovanih. Vzrok za nesrečo še preiskujejo.

Nesreča se je zgodila okoli 9.30 v beograjskem naselju Dorćol, ko je tramvaj redne linije iz za zdaj še neznanega razloga iztiril ter silovito trčil v stavbo na vogalu ulic Cara Dušana in Knićaninove. Sodeč po posnetkih je tramvaj čelno trčil v stekleno fasado, pri tem pa je nastala velika materialna škoda na samem tramvaju kot tudi na stavbi. 

Na kraju so posredovale številne ekipe reševalcev, policije in gasilcev. Kot poročajo srbski mediji, je bilo v nesreči poškodovanih več ljudi, a potrditev o številu poškodovanih in stopnjah poškodb za zdaj ni. 

Nesreča je močno ohromila promet v tem delu mesta, policija pa opravlja ogled kraja nesreče in zbira informacije o vseh okoliščinah, ki so ji botrovale. 

