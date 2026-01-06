Naslovnica
Tujina

Travniške rastline cvetijo: 'To je jasen signal podnebnega zloma'

London, 06. 01. 2026 10.28 pred 2 urama 2 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
Marjetice pozimi

Naraščajoče temperature spreminjajo naravne cikle travniških cvetlic, med njimi najdemo tudi marjetice in regrat. A ni treba iti daleč, da je to očitno – spremembe lahko opazimo že na svojem vrtu, pravijo znanstveniki. Kako podnebne spremembe neposredno vplivajo na svet okoli nas, kaže na stotine cvetočih domorodnih vrst, ki so jih zabeležili v Združenem kraljestvu.

FOTO: Shutterstock

Med cvetočimi vrstami so tudi marjetice in regrat. Znanstveniki pravijo, da je to jasen signal podnebnega zloma. Leta 2025 so zabeležili 310 domorodnih rastlinskih vrst, ki so cvetele. To je veliko več od približno 10 vrst, ki jih običajno pričakujejo v tem delu leta. Če upoštevajo tudi tujerodne rastline, je skupno cvetelo 646 vrst.

Tudi na naših vrtovih

Znanstvenik Kevin Walker iz Botaničnega društva Velike Britanije in Irske je povedal, da je to jasen in viden znak podnebnih sprememb, ki ga lahko ljudje opazijo tudi na svojih vrtovih.

Zgodnji podatki za leto 2026 kažejo, da med nepričakovanimi domorodnimi rastlinami, ki v tem času cvetijo, najdemo tudi razširjene travniške rožice, kot sta marjetica in regrat. Med tujerodnimi rastlinami, ki so bile v Britanijo prinesene že pred 16. stoletjem, pa so tudi mehiški bolhač (Mexican fleabane) ter bela in rdeča mrtva kopriva, poročajo ameriški mediji, med njimi Independent.

FOTO: Shutterstock

Onesnaževanje s fosilnimi gorivi je planet segrelo za približno 1,4 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem, kar povzroča vse bolj ekstremno vreme in moti naravna okolja. Po podatkih Met Officea je bilo leto 2025 verjetno najbolj vroče leto doslej v Združenem kraljestvu.

Debbie Hemming z Met Officea je povedala, da to predstavlja otipljiv dokaz, kako podnebne spremembe neposredno vplivajo na svet okoli nas. Dodala je, da višje temperature in pogosti vremenski ekstremi spreminjajo naravne ritme rastlin in živali.

cvetlice cvetenje zima podnebne spremembe

Futsal spektakel v Ljubljani vse bližje

Nova Trumpova doktrina: kdo je naslednji po Venezueli?

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
06. 01. 2026 13.35
Ja, itak, mi imamo celo leto poletje, sploh danes, kake majo 🤣
Odgovori
0 0
CorbaMorba
06. 01. 2026 13.26
Ne bo nam uspelo. Lp
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
06. 01. 2026 13.12
V Sloveniji tudi cveti nekaj travniških cvetlic, gozdnih cvetlic in zdravilnih zelišč. Zakaj teh informacij ni, pač pa iz VB?
Odgovori
0 0
Vojko Kos
06. 01. 2026 13.25
Danes sploh! 🤣
Odgovori
0 0
Verus
06. 01. 2026 12.31
:)
Odgovori
+2
2 0
jedupančpil
06. 01. 2026 12.28
narava dela po svoje ....
Odgovori
+4
4 0
Thor78
06. 01. 2026 12.16
LAŽI kvazi znanstvenikov.
Odgovori
+6
8 2
Marck
06. 01. 2026 12.27
Ti si cela laž
Odgovori
-5
1 6
RecMiG
06. 01. 2026 12.32
Kdo je pa med ledenimi dobami segrel planet? So mamuti in smilodoni preveč kurili zaradi mrazu?
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
