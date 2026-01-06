Travniške rastline cvetijo: 'To je jasen signal podnebnega zloma'

Med cvetočimi vrstami so tudi marjetice in regrat. Znanstveniki pravijo, da je to jasen signal podnebnega zloma. Leta 2025 so zabeležili 310 domorodnih rastlinskih vrst, ki so cvetele. To je veliko več od približno 10 vrst, ki jih običajno pričakujejo v tem delu leta. Če upoštevajo tudi tujerodne rastline, je skupno cvetelo 646 vrst.

Znanstvenik Kevin Walker iz Botaničnega društva Velike Britanije in Irske je povedal, da je to jasen in viden znak podnebnih sprememb, ki ga lahko ljudje opazijo tudi na svojih vrtovih.

Zgodnji podatki za leto 2026 kažejo, da med nepričakovanimi domorodnimi rastlinami, ki v tem času cvetijo, najdemo tudi razširjene travniške rožice, kot sta marjetica in regrat. Med tujerodnimi rastlinami, ki so bile v Britanijo prinesene že pred 16. stoletjem, pa so tudi mehiški bolhač (Mexican fleabane) ter bela in rdeča mrtva kopriva, poročajo ameriški mediji, med njimi Independent.