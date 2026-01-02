Trbiški gasilci iz zaledenelega jezera rešili mladega jelena

Kot so sporočili italijanski gasilci, se je žival delno pogreznila v zamrznjeno jezero in tam obtičala.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Reševanje jelena Vigili del Fuoco

Reševanje jelena Vigili del Fuoco



Aktivirali so ekipo gasilske brigade Trbiž, ki je mladega jelena našla blizu obale. Z vrvno tehniko so ga potegnili na kopno in ga pospremili do roba gozda, kjer so ga varno izpustili.

