Tujina
Tujina

Trbiški gasilci iz zaledenelega jezera rešili mladega jelena

Trbiž, 02. 01. 2026 09.22 pred 52 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
Reševanje jelena

V Trbižu v Italiji so gasilci iz zaledenelega Rabeljskega jezera, tik ob meji s Slovenijo, v četrtek reševali mladega jelena, ki se je z nogami zataknil v led.

Kot so sporočili italijanski gasilci, se je žival delno pogreznila v zamrznjeno jezero in tam obtičala.

Aktivirali so ekipo gasilske brigade Trbiž, ki je mladega jelena našla blizu obale. Z vrvno tehniko so ga potegnili na kopno in ga pospremili do roba gozda, kjer so ga varno izpustili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sprva nekoliko prestrašen jelenček se je nato v zasneženem gozdu hitro skril med grmovje, gasilci pa so znova pokazali, da vsem, ki so v težavah, priskočijo na pomoč. Ne samo ljudem.

gasilci Trbiž jelen reševanje poledica

Rusija: Imamo dokaze o načrtu Kijeva za napad na Putinovo rezidenco

Trump o kinkanju na sestankih: Včasih si malce odpočijem oči

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
N0EL
02. 01. 2026 10.18
Lepo, zdaj pa v golaž z njim. Mmmm, jelenčkov golaž s kruhovimi česnovimi cmoki... 😋
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
02. 01. 2026 10.03
Lepa novica.♥️
Odgovori
+3
3 0
Quatflow
02. 01. 2026 09.42
Res lepo, več takih zgodb v tem letu. Bravo srčni gasilci.👏🏼🙌
Odgovori
+7
7 0
NeXadileC
02. 01. 2026 09.37
✅️🙂👍
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
