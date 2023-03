Trčenje dveh helikopterjev: pilot se radijskega klica ne spomni

Helikopterja sta januarja trčila v zvezni državi Queensland ob priljubljenem obalnemu mestu Gold Coast, pri čemer so umrli štirje ljudje, več je bilo ranjenih. Helikopter, ki je ravno vzletal, je strmoglavil, drugi, ki je pristajal, pa je kljub trčenju uspel pristati, a z veliko škodo. Oba so sicer uporabljali za kratke izlete s helikopterji v sklopu Sea Worlda.

V javnost so sicer kmalu po nesreči prišli posnetki potnika, ki je skušal pilota opozoriti, da se približuje drugi helikopter. A kot je zapisano v poročilu, to še ne pomeni, da sta pilota videla helikopterja drug drugega.

Trčila sta na višini 39 metrov, pri čemer so lopatice rotorja helikopterja 40-letnega pilota Ashleyja Jenkinsona trčile v kabino Jamesovega helikopterja, piše v poročilu. Helikopter, ki ga je upravljal Jenkinson, je razpadel in strmoglavil v plitvo vodo tik ob obali, pri čemer so umrli tako on kot še trije potniki.

Med žrtvami je britanski par, 65-letni Ron in 57-letna Diane Hughes iz Cheshira, ki sta bila takrat na počitnicah v Queenslandu. Prav tako je v nesreči umrla 36-letna Avstralka Vanessa Tadros, med huje poškodovanimi pa je njen 10-letni sin Nicholas.

ATSB je dejal, da bo "kompleksna in celovita" preiskava natančno preučila operativne postopke. Helikopterja sta sicer letela v nenadzorovanem zračnem prostoru, kjer piloti za komunikacijo z drugimi letali uporabljajo skupno radijsko frekvenco.