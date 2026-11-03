Trčenje helikopterjev pod Mount Everestom: umrl indijski turist

Helikopterja sta trčila danes na nadmorski višini 4200 metrov v vasi Pheriche, ki leži pod baznim taborom na najvišji gori sveta. Po navedbah lokalnih oblasti je v nesreči umrl 47-letni indijski turist. Poškodovala sta se tudi potnik z Nove Zelandije in nepalski pilot, poroča AP.

Poškodovanega novozelandskega potnika so prepeljali v nepalsko prestolnico Katmandu, kjer naj bi prejel zdravstveno oskrbo. Pilota so oskrbeli na kraju nesreče. Za zdaj ni jasno, koliko ljudi je bilo skupaj na obeh helikopterjih.