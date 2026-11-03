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Trčenje helikopterjev pod Mount Everestom: umrl indijski turist

Katmandu, 03. 11. 2026 08.36 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Trčenje helikopterjev Everest

V nepalski vasi Pheriche sta med poskusom pristanka na nadmorski višini 4200 metrov trčila dva helikopterja s pohodniki. V nesreči je umrl 47-letni indijski turist, dve osebi pa sta bili poškodovani.

Helikopterja sta trčila danes na nadmorski višini 4200 metrov v vasi Pheriche, ki leži pod baznim taborom na najvišji gori sveta. Po navedbah lokalnih oblasti je v nesreči umrl 47-letni indijski turist. Poškodovala sta se tudi potnik z Nove Zelandije in nepalski pilot, poroča AP.

Poškodovanega novozelandskega potnika so prepeljali v nepalsko prestolnico Katmandu, kjer naj bi prejel zdravstveno oskrbo. Pilota so oskrbeli na kraju nesreče. Za zdaj ni jasno, koliko ljudi je bilo skupaj na obeh helikopterjih.

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Helikopterja sta prevažala pohodnike, ki so se v času priljubljene jesenske pohodniške sezone odpravili proti baznemu taboru pod Everestom. Pot je pred tem prekril močan sneg, a se je vreme v nedeljo izboljšalo, kar je tisočem pohodnikom omogočilo nadaljevanje poti.

Na Everestu ni cestnih povezav, zato so helikopterji ključni za prevoz pohodnikov in vodnikov, ki zaradi izčrpanosti, bolezni ali zahtevnih visokogorskih razmer potrebujejo pomoč, piše AP.

Pohod do baznega tabora pod Everestom, ki leži na nadmorski višini 5300 metrov, lahko traja do dva tedna. Začne se na edinem letališču v regiji, v kraju Lukla. Jesenska sezona pa je za pohod na Everest zaradi vremena posebej priljubljena.

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