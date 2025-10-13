Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Trčenje hitrih vlakov, več deset poškodovanih

Rožnava, 13. 10. 2025 11.54 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
8

V bližini Rožnave na Slovaškem sta pred železniškim predorom trčila dva hitra vlaka. Na vlakih je bilo v trenutku trčenja 80 ljudi, poškodovanih je bilo več deset, o smrtnih žrtvah pa ne poročajo. Na kraj dogodka je prispelo več reševalnih vozil in reševalnih helikopterjev.

Policija je po poročanju portala tvnoviny.sk obvestila, da po dosedanjih ugotovitvah na kraju dogodka nihče ni umrl. Po informacijah portala gre za hitra vlaka na relaciji Zvolen–Košice.

Po podatkih Slovaške železniške družbe (ZSSK) se je nesreča zgodila na mestu prehoda na enotirno progo.

Na kraj nesreče sta se po besedah premierja Roberta Fica odpravila minister za promet Jozef Ráž in minister za notranje zadeve Matúš Šutaj Eštok.

"Vsem poškodovanim v železniški nesreči v okrožju Rožnava želim hitro okrevanje in upam, da ne bo smrtnih žrtev. V neposrednem stiku sem z ministrom za promet J. Rážem in ministrom za notranje zadeve M. Š. Eštokom, ki sta na poti na kraj tragedije. Nasprotujem kakršnim koli prezgodnjim sklepom, zato mora temeljita preiskava razjasniti vzroke te tragedije," je na družbenem omrežju zapisal premier.

Zaenkrat še ni jasno, zakaj sta vlaka trčila. 

vlak trčenje slovaška
Naslednji članek

V SD odstop Prednika označili za 'pravilno potezo'

Naslednji članek

Svet pozdravlja izpustitev talcev: 'Za Izrael, za Gazo, za regijo je mir mogoč'

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
13. 10. 2025 12.48
+1
Človeški faktor ...
ODGOVORI
1 0
bb5a
13. 10. 2025 12.47
V sloveniji se lahk sam ta počasni vlak zabije... pa še ta bo prej iztiril, k mamo tok super proge...
ODGOVORI
0 0
ptuj.si
13. 10. 2025 12.41
+0
Vidite, torej je prednost slovenskih železnic, hitrost ubija.
ODGOVORI
1 1
jurist
13. 10. 2025 12.40
+0
no, na slovaškem se vsaj lahko zaletita dva HITRA vlaka. V Sloveniji to ni možno...
ODGOVORI
1 1
bu?e24 1
13. 10. 2025 12.26
-1
Tud kle je skor to blo.da niso ukro saboterji
ODGOVORI
1 2
Wolfman
13. 10. 2025 12.17
+1
Na Balkanu je vse možno!
ODGOVORI
1 0
El pi5tolero
13. 10. 2025 12.17
+4
Ajde hitri vlak pa na sliki vagon k ne more vec k 40! Lol
ODGOVORI
5 1
Podlesničar
13. 10. 2025 12.06
+3
Iz katerega leta je ta čuhapuha? Sem mislil, da je slovaška druga švica...
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286