Trčenje hitrih vlakov, več deset poškodovanih

Po podatkih Slovaške železniške družbe (ZSSK) se je nesreča zgodila na mestu prehoda na enotirno progo.

Policija je po poročanju portala tvnoviny.sk obvestila, da po dosedanjih ugotovitvah na kraju dogodka nihče ni umrl. Po informacijah portala gre za hitra vlaka na relaciji Zvolen–Košice.

Na kraj nesreče sta se po besedah premierja Roberta Fica odpravila minister za promet Jozef Ráž in minister za notranje zadeve Matúš Šutaj Eštok.

"Vsem poškodovanim v železniški nesreči v okrožju Rožnava želim hitro okrevanje in upam, da ne bo smrtnih žrtev. V neposrednem stiku sem z ministrom za promet J. Rážem in ministrom za notranje zadeve M. Š. Eštokom, ki sta na poti na kraj tragedije. Nasprotujem kakršnim koli prezgodnjim sklepom, zato mora temeljita preiskava razjasniti vzroke te tragedije," je na družbenem omrežju zapisal premier.

Zaenkrat še ni jasno, zakaj sta vlaka trčila.