Nesreča avtobusa, ki je prebil avtocestno ograjo in zletel v sotesko, je terjala najmanj 10 življenj, 55 ljudi pa je bilo ranjenih. Iz Indije prihajajo pretresljivi posnetki odstranjevanja posledic prometne nesreče, v kateri so bili udeleženi hindujski romarji, ki so se odpravljali v svetišče v Kašmirju.

Indijska policija poroča o hudi prometni nesreči, v kateri je bil udeležen (pre)poln avtobus, ki je romarje iz Amritsarja na severu Indije vozil proti znamenitemu svetišču Vajšno Devi v mestu Katra v Kašmirju. V bližini mesta Džamu pa je na avtocestnem nadvozu nenadoma prebil zaščitno ograjo in padel v globino. Trčenje je bilo tako silovito, da je avtobusu odtrgalo kolesa. Ta so ostala na mostu, preostanek vozila pa je zletel v sotesko. Na kraj dogodka so prihiteli reševalci, na pomoč so priskočili tudi prebivalci. Nesreča je terjala visok krvni davek, po prvih podatkih je umrlo najmanj 10 ljudi, še 55 pa je ranjenih. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Vzrok za nesrečo uradno še ni znan, predstavnik lokalne policije pa je novinarjem dejal, da je bil avtobus preveč napolnjen. Indija ima sicer eno najvišjih stopenj smrtnosti na cestah, tamkajšnje ceste vsako leto terjajo na tisoče umrlih in poškodovanih. Večina prometnih nesreč se zgodi zaradi neprevidne vožnje, slabo vzdrževane cestne infrastrukture in starega voznega parka, piše Associated Press.