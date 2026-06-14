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Zgodba se razvija

Trčila katamaran in jadrnica: trije mrtvi, eno osebo pogrešajo

Split, 14. 06. 2026 13.30 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Pomorska nesreča - Split

Iz Splita poročajo o hudi pomorski nesreči – v kanalu med Milno na Braču in otokom Šolta sta trčila katamaran in jadrnica, slednja je potonila. Tri osebe so umrle, eno še iščejo. Neuradno gre za češke državljane. Na kraj dogodka se je odpravil tudi luški kapitan, več okoliščin nesreče bo znanih po preiskavi. Gre za eno najhujših pomorskih nesreč v srednjedalmatinskem morju v zadnjih letih.

V Splitskih Vratih, blizu otočka Mrduja, se je danes malo pred poldnevom zgodila huda pomorska nesreča, v kateri sta trčila katamaran in jadrnica. Slednja se je po trčenju potopila, poroča net.hr.

Po neuradnih podatkih portala, je bilo na jadrnici osem oseb, neuradno državljanov Češke. Štiri so rešili, tri so umrle, še eno iščejo. V iskanje na območju nesreče je vključenih več plovil. Rešene potnike so na kraju nesreče oskrbeli reševalci, bolnišničnega zdravljenja niso potrebovali, je sporočila splitska policija.

Pomorska nesreča - Split
Pomorska nesreča - Split
FOTO: Net.hr

"Danes, okoli 11.38 ure, se je na morju, med Šolto in Bračem, zgodila pomorska nesreča – trčenje dveh plovil (katamarana in jadrnice). Na kraju dogodka sta pomorska policija in reševalci. V tem trenutku reševalne službe na terenu izvajajo ukrepe in dejanja v okviru svojih pristojnosti. Po prvih informacijah s terena so v incidentu poškodovane osebe," pa so sporočili s hrvaške policije.

Na kraju dogodka bo stekla preiskava, ki jo bo vodila namestnica okrožnega državnega tožilca, sodeloval bo tudi prometni izvedenec, pomagala bo policija.

Po družbenih omrežjih so zaokrožili tudi posnetki, očitno nastali kmalu po nesreči. "V morju je človek, krvav je," se sliši moškega, ki ravno takrat pluje mimo. Jutranji list medtem piše, da je bil v nesrečo vpleten potniški katamaran zasebnega podjetja Krilo Eclipse.

Za portal Morski.hr je medtem skopo spregovoril splitski luški kapitan Željko Kuštera. "Prosim, pustite mi to linijo prosto," je na kratko pozval novinarje, medtem ko je sam hitel na kraj nesreče. Tja so bila napotena plovila reševalnih služb, iskalno-reševalno akcijo koordinira splitska kapitanija. Omenjeni portal neuradno še navaja, da sta tja odpluli dve ladji pristaniške uprave in ladja pomorske policije, na območju nesreče pa je še nekaj drugih plovil, ki sodelujejo v iskanju. Na terenu vlada velika negotovost, medtem ko reševalne službe prečesavajo vodo v iskanju pogrešanih. Po izjavah nekaterih pretresenih prič je jadrnica plula z jadri, kar bi pomenilo, da je imela prednost pred plovilom z motorjem.

Dalmacija Danas piše, da je katamaran – sodeč po navigacijskih podatkih – v času nesreče plul na redni liniji iz Splita proti Braču, prevažal je 180 potnikov. Po dostopnih informacijah med potniki in člani posadke na katamaranu naj ne bi bilo poškodovanih. Gre sicer za enega največjih katamaranov v floti Krilo – dolg je 56 metrov in lahko sprejme do 440 potnikov. Zgrajen je bil leta 2001 in doseže hitrost do 42 vozlov (okoli 78 km/h), zaradi česar je ena najhitrejših potniških ladij, ki plujejo na hrvaški obali.

Podjetje Kapetan Luka Krilo d.o.o. se ukvarja s pomorskim prevozom potnikov in prtljage s hitrimi trajektnimi linijami na Hrvaškem, sedež pa ima v Jesenicah pri Splitu. Pod blagovno znamko Krilo Fast Ferries upravlja katamaranske linije vzdolž hrvaške obale, med drugim do Hvara, Visa, Brača, Korčule, Dubrovnika, Pulja in Zadra, pa navaja hrvaški Index.

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