Trčila mestna avtobusa: 20 poškodovanih, tudi otroci

V bolnišnico so sicer skupno prepeljali devet ljudi, vključno s štirimi otroki in nosečnico. Ostale so oskrbeli na kraju nesreče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eden od avtobusov je bil močno poškodovan spredaj, njegovo vetrobransko steklo je bilo razbito, medtem ko je avtobus pred njim utrpel znatno škodo na zadnjem delu, kar kaže na to, da je trčenje povzročilo vozilo, ki je vozilo zadaj.

Po navedbah lokalnih medijev je v enem od avtobusov v okviru ekskurzije potovala skupina osnovnošolcev.