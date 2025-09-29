Svetli način
Tujina

Trčila mestna avtobusa: 20 poškodovanih, tudi otroci

Hamburg, 29. 09. 2025 12.03 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K. , STA
V trku dveh mestnih avtobusov v Hamburgu na severu Nemčije je bilo poškodovanih 20 ljudi, med njimi otroci, so sporočili tamkajšnji gasilci. Štiri osebe so utrpele hujše poškodbe, vzrok nesreče še preiskujejo.

V bolnišnico so sicer skupno prepeljali devet ljudi, vključno s štirimi otroki in nosečnico. Ostale so oskrbeli na kraju nesreče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eden od avtobusov je bil močno poškodovan spredaj, njegovo vetrobransko steklo je bilo razbito, medtem ko je avtobus pred njim utrpel znatno škodo na zadnjem delu, kar kaže na to, da je trčenje povzročilo vozilo, ki je vozilo zadaj.

Po navedbah lokalnih medijev je v enem od avtobusov v okviru ekskurzije potovala skupina osnovnošolcev.

hamburg nesreča
