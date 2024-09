Trčila potniška vlaka, več ljudi ranjenih

Trčenje se je zgodilo v mestu Zagazig, prestolnici okrožja Al Sharkia, trčila pa sta vlak, ki je vozil iz Zagaziga v Ismailijo in vlak, ki je vozil iz Mansure v Zagazig.

Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so na kraj nesreče poslali več kot tri ducate reševalnih vozil, 29 poškodovanih pa so prepeljali v bolnišnici Al-Ahrar in univerzitetno bolnišnico Zagazig, poroča CNN.