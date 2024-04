Trčila vojaška helikopterja, umrlo deset ljudi

V nesreči sta bila udeležena helikopter AW139 s sedmimi člani posadke in helikopter Fennec s tremi člani posadke. Helikopterja sta trčila med vajami za parado malezijske kraljeve mornarice. "Potrjeno je bilo, da so vse žrtve umrle na kraju dogodka, trupla so poslali v vojaško bolnišnico Lumut Base na postopek identifikacije," je v izjavi po nesreči zapisala mornarica. Vse žrtve nesreče so bile mlajše od 40 let. Kot so sporočili, bodo ustanovili preiskovalno komisijo, ki bo ugotovila natančen vzrok incidenta. Lokalni mediji so poročali, da je eden izmed helikopterjev strmoglavil na športni kompleks v vojaškem oporišču.