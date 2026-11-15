Trčili Boeingovi letali: 'Nekdo je trčil v nas'

Na letališki ploščadi mednarodnega letališča v Miamiju sta v soboto okoli 21.15 po lokalnem času trčili dve letali. V nesreči sta bila udeležena potniško letalo Boeing 737 panamske letalske družbe Copa Airlines in tovorno letalo Boeing 767 ameriškega dostavnega podjetja UPS. Kot je za CNN potrdil tiskovni predstavnik letališča Greg Chin, sta bili v trčenju dve osebi lažje poškodovani. Po navedbah ameriške zvezne uprave za letalstvo (FAA) je posadka UPS pred nesrečo prejela navodilo, naj prepusti prednost letalu družbe Copa Airlines. Kljub temu sta letali med premikanjem po letališki površini trčili.

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'Nekdo je trčil v nas'

Iz posnetka radijske komunikacije s kontrolo zračnega prometa je razvidno, da je pilotka letala družbe Copa Airlines po trčenju sporočila: "Nekdo je trčil v nas." Pilot tovovnega letala UPS je nato potrdil, da je prišlo do stika med letaloma. Po njegovih besedah se je letalo UPS premaknilo predaleč in s krilom zadelo drugo letalo. Po poročanju nemškega Focusa je konica krila Boeinga 737 zadela nos Boeinga 767. FAA okoliščine trčenja še preiskuje. Družba UPS je sporočila, da člani njene posadke niso bili poškodovani in da bo pri preiskavi sodelovala s pristojnimi organi. Sodelovanje pri razjasnitvi dogodka je napovedala tudi Copa Airlines, kjer so poudarili, da je varnost potnikov in posadke njihova najpomembnejša prednostna naloga.

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