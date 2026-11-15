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Trčili Boeingovi letali: 'Nekdo je trčil v nas'

Miami, 15. 11. 2026 16.10 pred 31 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.Š.
Letalo

Na mednarodnem letališču v Miamiju sta v soboto zvečer trčili letali družb Copa Airlines in UPS. Konica krila potniškega Boeinga 737 je zadela nos tovornega Boeinga 767. Dve osebi sta bili lažje poškodovani. Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) preiskuje okoliščine nesreče, ki se je zgodila le dan po obsežni prekinitvi letalskega prometa po vseh Združenih državah Amerike

Na letališki ploščadi mednarodnega letališča v Miamiju sta v soboto okoli 21.15 po lokalnem času trčili dve letali. V nesreči sta bila udeležena potniško letalo Boeing 737 panamske letalske družbe Copa Airlines in tovorno letalo Boeing 767 ameriškega dostavnega podjetja UPS.

Kot je za CNN potrdil tiskovni predstavnik letališča Greg Chin, sta bili v trčenju dve osebi lažje poškodovani. Po navedbah ameriške zvezne uprave za letalstvo (FAA) je posadka UPS pred nesrečo prejela navodilo, naj prepusti prednost letalu družbe Copa Airlines.

Kljub temu sta letali med premikanjem po letališki površini trčili.

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'Nekdo je trčil v nas'

Iz posnetka radijske komunikacije s kontrolo zračnega prometa je razvidno, da je pilotka letala družbe Copa Airlines po trčenju sporočila: "Nekdo je trčil v nas."

Pilot tovovnega letala UPS je nato potrdil, da je prišlo do stika med letaloma. Po njegovih besedah se je letalo UPS premaknilo predaleč in s krilom zadelo drugo letalo.

Po poročanju nemškega Focusa je konica krila Boeinga 737 zadela nos Boeinga 767. FAA okoliščine trčenja še preiskuje.

Družba UPS je sporočila, da člani njene posadke niso bili poškodovani in da bo pri preiskavi sodelovala s pristojnimi organi.

Sodelovanje pri razjasnitvi dogodka je napovedala tudi Copa Airlines, kjer so poudarili, da je varnost potnikov in posadke njihova najpomembnejša prednostna naloga.

Nesreča dan po obsežnem zastoju letalskega prometa

Trčenje se je zgodilo le dan po izrednih razmerah v ameriškem letalskem prometu. V petek so ameriške oblasti zaradi tehnične napake v komunikacijskem sistemu za nadzor zračnega prometa za več kot štiri ure ustavile vzlete letal po celinskem delu ZDA.

Težave so povzročile številne odpovedi in zamude poletov, posledice pa so potniki občutili tudi naslednji dan.

Ameriški minister za promet Sean Duffy je pojasnil, da je petkov izpad povzročila napaka med posodabljanjem telekomunikacijske infrastrukture, ko so stare bakrene povezave zamenjevali z optičnimi vlakni.

Za zdaj ni podatkov, da bi bilo sobotno trčenje letal v Miamiju povezano s petkovimi tehničnimi težavami.

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KOMENTARJI4

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Kostorog
15. 11. 2026 16.46
Boeing sinonim za nesreče.
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+1
1 0
YouRangMyLord
15. 11. 2026 16.32
Ptiči iste vrste se med seboj privlačijo. Spet Boeing :)
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+1
2 1
proofreader
15. 11. 2026 16.29
Musk mora razviti FSD za letala.
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+1
1 0
Brus1234
15. 11. 2026 16.26
Za spolirat bo, ni hudega...
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+2
2 0
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