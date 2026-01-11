Trčili turistična in ribiška ladja: turisti popadali v morje, umrla 18-letna Rusinja

V bližini tajske počitniške destinacije je s polne turistične ladje v morje padlo 55 ljudi, poroča The Sun. V nesreči v bližini tajskih otokov Phi-Phi, priljubljenih med turisti, je umrla 18-letnica iz Rusije.

Potniki na krovu ladje Korawich Marine 888 so popadali v morje, potem ko je ladja trčila v ribiško ladjo, kar je sprožilo obsežno reševalno akcijo. Ruske oblasti so potrdile smrt ženske in dodale, da preiskujejo dogodek.

V nedeljo, ko se je zgodila nesreča, je bilo na ladji 52 dopustnikov in trije člani posadke. Oblasti so sporočile, da je bilo na krovu ladje 33 ruskih državljanov, od katerih jih je bilo 23 po trčenju hospitaliziranih.

Očividci so opisali prizore panike, ko so potniki kričali in se prebijali, da bi pomagali družinskim članom in drugim turistom, da ostanejo na površju. Ena od očividk je povedala: "Ljudje so kričali in se oklepali drug drugega. Nekateri so jih vlekli iz vode."