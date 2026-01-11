Naslovnica
Tujina

Trčili turistična in ribiška ladja: turisti popadali v morje, umrla 18-letna Rusinja

Bangkok , 11. 01. 2026 16.44 pred 57 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Tajska

V nesreči v bližini otokov Phi-Phi je s turistične ladje v morje padlo 55 ljudi, umrla je 18-letnica iz Rusije, več oseb pa je bilo poškodovanih in hospitaliziranih.

V bližini tajske počitniške destinacije je s polne turistične ladje v morje padlo 55 ljudi, poroča The Sun.  V nesreči v bližini tajskih otokov Phi-Phi, priljubljenih med turisti, je umrla 18-letnica iz Rusije.

Potniki na krovu ladje Korawich Marine 888 so popadali v morje, potem ko je ladja trčila v ribiško ladjo, kar je sprožilo obsežno reševalno akcijo. Ruske oblasti so potrdile smrt ženske in dodale, da preiskujejo dogodek.

V nedeljo, ko se je zgodila  nesreča, je bilo na ladji 52 dopustnikov in trije člani posadke. Oblasti so sporočile, da je bilo na krovu ladje 33 ruskih državljanov, od katerih jih je bilo 23 po trčenju hospitaliziranih.

Očividci so opisali prizore panike, ko so potniki kričali in se prebijali, da bi pomagali družinskim članom in drugim turistom, da ostanejo na površju. Ena od očividk je povedala: "Ljudje so kričali in se oklepali drug drugega. Nekateri so jih vlekli iz vode."

Tajska Phi-Phi pomorska nesreča turistična ladja reševanje

Delavec_Slo
11. 01. 2026 17.39
U tudi tam se nekaj dogaja!
Odgovori
+1
1 0
Emtisunce
11. 01. 2026 17.32
V vseh svetovnih letoviščih polno Ukrajincev in nekaj Rusov. Ukrajince z evri odlično futra EU politika, oni na dopuste, pri njih pa se borijo v glavnem le najeti tujci.
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
11. 01. 2026 17.39
SAJ JIH JE PRI NAS VELIKO Z AVTI +50000€!!!
Odgovori
0 0
Alfi2
11. 01. 2026 17.27
Vsepovsod sami ukrajinci pa rusi
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
