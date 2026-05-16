Tujina

Trčili vlak, avtobus, avtomobil in motor: najmanj osem mrtvih

Bangkok, 16. 05. 2026 16.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Huda nesreča v Bangkoku

Najmanj osem ljudi je umrlo, najmanj 35 pa jih je ranjenih v hudi nesreči, ki se je zgodila v tajski prestolnici. Najprej je tovorni vlak trčil v avtobus, nato je v verižni reakciji trčilo še več vozil, požar pa je zajel več vozil ter motorjev.

V bližini železniške postaje v središču Bangkoka je tovorni vlak trčil v avtobus, poročajo tajski mediji. Kot je razvidno iz posnetkov s kraja nesreče, je v avtobus trčilo še vsaj en avtomobil. 

Po trčenju je na avtobusu izbruhnil požar, plameni pa so zajeli več avtomobilov in motorjev, ki so bili v neposredni bližini, poroča Reuters

Mestna služba za nujne primere, zdravstveni center Erawan, je potrdila, da je v nesreči umrlo osem ljudi. Načelnik policije v Bangkoku Urumporn Kundedžsumrit pa je za tiskovno agencijo AFP povedal, da je bilo poškodovanih najmanj 35 ljudi.

Namestnik ministra za promet Siripong Angkasakulkiat je pojasnil, da so bile vse žrtve najdene na avtobusu. Zaenkrat še ni jasno, koliko je bilo vseh potnikov na njem.

Tajski premier Anutin Čarnvirakul je odredil preiskavo nesreče, poroča Al Jazeera

Intervencija še poteka, na kraju je več reševalnih vozil. 

Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Vzroki in simptomi nizkega krvnega pritiska v nosečnosti
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Rocketman
Delovna akcija
Sanjski moški
Kmetija
