Trčili vlak, avtobus, avtomobil in motor: najmanj osem mrtvih

V bližini železniške postaje v središču Bangkoka je tovorni vlak trčil v avtobus, poročajo tajski mediji. Kot je razvidno iz posnetkov s kraja nesreče, je v avtobus trčilo še vsaj en avtomobil.

Po trčenju je na avtobusu izbruhnil požar, plameni pa so zajeli več avtomobilov in motorjev, ki so bili v neposredni bližini, poroča Reuters.

Mestna služba za nujne primere, zdravstveni center Erawan, je potrdila, da je v nesreči umrlo osem ljudi. Načelnik policije v Bangkoku Urumporn Kundedžsumrit pa je za tiskovno agencijo AFP povedal, da je bilo poškodovanih najmanj 35 ljudi.

Namestnik ministra za promet Siripong Angkasakulkiat je pojasnil, da so bile vse žrtve najdene na avtobusu. Zaenkrat še ni jasno, koliko je bilo vseh potnikov na njem.

Tajski premier Anutin Čarnvirakul je odredil preiskavo nesreče, poroča Al Jazeera.

Intervencija še poteka, na kraju je več reševalnih vozil.