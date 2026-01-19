Incident na Floridi: letalo ob pristanku izgubilo nosno kolo

Letalo Airbus A321neo, ki je z mednarodnega letališča O'Hare v Chicagu vzletelo ob 8.55, je na Mednarodnem letališču Orlando (MCO), najbolj prometnem letališču na Floridi, pristajalo okoli 12.30 po lokalnem času, je navedeno na spletni strani United Airlines. Sodeč po izjavah prič in videoposnetkih, posnetih z bližnjega letala, se zdi, da je letalo pri spuščanju naletelo na zahtevne razmere. Zaradi močnega vetra se je – ko je prišlo v stik s stezo – "zanihalo" in se silovito odbilo od tal. Pri tem se je eno od dveh koles na nosnem podvozju odlomilo in se odkotalilo, pilot pa se je še naprej boril, da bi letalo varno ustavil.

"Letalo je pristalo v precej neugodnih vremenskih razmerah," je po poročanju portala Airlive zapisano v letalskem poročilu, v katerem so v času incidenta na območju Orlanda navedli sunke vetra do 89 km/h. Zvezna uprava za letalstvo (FAA) in letališke oblasti so takoj izdale prepoved vseh prihodov in odhodov na letališču MCO, da bi pristojne službe lahko zavarovale kraj dogodka in očistile vzletno-pristajalno stezo razbitin. Posledično je bila ta nekaj časa zaprta. Letalska družba United Airlines je v izjavi za javnost potrdila, da je bilo na krovu omenjenega letala 200 potnikov in šest članov posadke. Kljub trdemu pristanku ni bil nihče poškodovan. Potnike so z letala evakuirali neposredno na stezo in jih z avtobusi prepeljali do terminala.

