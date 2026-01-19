Naslovnica
Tujina

Incident na Floridi: letalo ob pristanku izgubilo nosno kolo

Orlando, 19. 01. 2026 11.02 pred 42 minutami

Avtor:
U.Z.
Airbus A321neo

Potniki na mednarodnem letališču v Orlandu so bili v nedeljo popoldne priče pretresljivemu prizoru, ko je letalo družbe United Airlines trdo pristalo, pri tem pa se je odlomilo nosno kolo in se skotalilo po vzletno-pristajalni stezi. Na krovu je bilo 200 potnikov in šest članov posadke, a k sreči ni bil nihče poškodovan.

Letalo Airbus A321neo, ki je z mednarodnega letališča O'Hare v Chicagu vzletelo ob 8.55, je na Mednarodnem letališču Orlando (MCO), najbolj prometnem letališču na Floridi, pristajalo okoli 12.30 po lokalnem času, je navedeno na spletni strani United Airlines.

Sodeč po izjavah prič in videoposnetkih, posnetih z bližnjega letala, se zdi, da je letalo pri spuščanju naletelo na zahtevne razmere. Zaradi močnega vetra se je – ko je prišlo v stik s stezo – "zanihalo" in se silovito odbilo od tal. Pri tem se je eno od dveh koles na nosnem podvozju odlomilo in se odkotalilo, pilot pa se je še naprej boril, da bi letalo varno ustavil.

"Letalo je pristalo v precej neugodnih vremenskih razmerah," je po poročanju portala Airlive zapisano v letalskem poročilu, v katerem so v času incidenta na območju Orlanda navedli sunke vetra do 89 km/h.

Zvezna uprava za letalstvo (FAA) in letališke oblasti so takoj izdale prepoved vseh prihodov in odhodov na letališču MCO, da bi pristojne službe lahko zavarovale kraj dogodka in očistile vzletno-pristajalno stezo razbitin. Posledično je bila ta nekaj časa zaprta.

Letalska družba United Airlines je v izjavi za javnost potrdila, da je bilo na krovu omenjenega letala 200 potnikov in šest članov posadke. Kljub trdemu pristanku ni bil nihče poškodovan.

Potnike so z letala evakuirali neposredno na stezo in jih z avtobusi prepeljali do terminala.

Letalo, vpleteno v incident, je relativno nov Airbus A321neo, še poroča Airlive. Po dogodku je bilo zaradi temeljitega vzdrževalnega pregleda umaknjeno iz uporabe. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, posledica česa je bila takšna okvara.

United Airlines se je v izjavi zahvalil posadki za profesionalnost in potrdil, da v celoti sodeluje s preiskovalci FAA.

ja0
19. 01. 2026 11.28
posledica česa je bilo to se sprašujejo ?? sej pa se na posnetku vidi da je bil pristanek izjemno trd za sprednja kolesa lol
Vera in Bog
19. 01. 2026 11.22
To so malenkosti
bibaleze
