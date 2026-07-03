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Trdi, da je zgolj segel z roko v vodo: olimpijcu grozi do deset let zapora

Washington, 03. 07. 2026 08.11 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Odsevni bazen v Washingtonu

Nekdanjega ameriškega olimpijskega kanuista Davida Hearna so v četrtek obtožili vandalizma, potem ko naj bi po trditvah zveznega tožilstva poškodoval prenovljeni odsevni bazen ob Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Če bo obsojen, mu grozi do deset let zapora.

Odsevni bazen v Washingtonu naj bi bil po 14-milijonski prenovi moder, a je algasto zelen.
Odsevni bazen v Washingtonu naj bi bil po 14-milijonski prenovi moder, a je algasto zelen.
FOTO: AP

Ameriška tožilka za zvezno okrožje Washington in nekdanja voditeljica na televiziji Fox News Jeanine Pirro je v četrtek novinarjem povedala, da je velika porota proti 67-letnemu Davidu Hearnu vložila obtožnico zaradi uničenja zveznega premoženja.

Po navedbah tožilstva so uslužbenci ameriške službe za narodne parke 19. junija opazili, kako je Hearn nasilno odstranil del zaščitnega premaza z dna bazena in povzročil za več kot tisoč dolarjev škode.

Hearn obtožbe odločno zavrača. Medijem je povedal, da je po kolesarjenju obiskal prenovljeni bazen, ko je opazil delno odstopljen kos modrega zaščitnega premaza. Dejal je, da je segel v vodo zgolj zato, da bi preveril, za kakšen material gre, nakar so ga aretirali.

"Ničesar nisem vandaliziral. Ničesar nisem uničil, poškodoval ali odtrgal. Ko sem dojel, kaj se dogaja, so mi že natikali lisice," je povedal za časnik Washington Post.

Prenovo tega nacionalnega spomenika je predsednik ZDA Donald Trump brez javnega naročila zaupal svojemu političnemu donatorju s Floride. Prenova naj bi stala 14 milijonov dolarjev.

Preberi še Katastrofalna prenova: Trump krivi vandale in napoveduje popravilo

Trump je pred prenovo napovedal, da se bo bazen do praznovanja 250. obletnice ZDA 4. julija kitil v lepi modri barvi ameriške zastave. Toda v bazenu so se že kmalu po prenovi razmnožile alge, zaradi česar se je barva spremenila v zeleno. Predsednik je krivdo za to naprtil vandalom in trdil, da gre za delo levičarjev.

Preberi še 14 milijonov za barvanje bazena: namesto kraljevsko moder, algasto zelen

Hearnov primer je v ZDA sprožil razpravo o sorazmernosti pregona in o politični neodvisnosti ameriškega pravosodnega sistema.

Jeanine Pirro je dodala, da obravnavajo še najmanj šest podobnih primerov, pri katerih pa naj bi šlo večinoma za prekrške, poroča CNN.

Odsevni bazen v Washingtonu
Odsevni bazen v Washingtonu
FOTO: AP

Na novinarski konferenci zveznega tožilstva je prišlo tudi do besednega spora med Pirrojevo in novinarjem, ki jo je vprašal, zakaj tako strogo obravnava domnevno poškodovanje bazena, potem ko je Trump pomilostil napadalce na ameriški kongres 6. januarja 2021, ki so povzročili za več milijonov dolarjev škode.

Pirrojeva je vprašanje nemudoma zavrnila, poroča CNN. "Resnično boste govorili o 6. januarju? Jaz ne bom. Naslednje vprašanje. Ne, ti ne boš," je novinarja odpravila tožilka.

ZDA Washington David Hearn vandalizem donald trump odsevni bazen

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KOMENTARJI1

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belyugo
03. 07. 2026 08.56
Ukradel 14 milijonov in obdolžil levičarje vandalizma....hm... zveni znano.
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