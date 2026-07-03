Trdi, da je zgolj segel z roko v vodo: olimpijcu grozi do deset let zapora

Odsevni bazen v Washingtonu naj bi bil po 14-milijonski prenovi moder, a je algasto zelen.

Ameriška tožilka za zvezno okrožje Washington in nekdanja voditeljica na televiziji Fox News Jeanine Pirro je v četrtek novinarjem povedala, da je velika porota proti 67-letnemu Davidu Hearnu vložila obtožnico zaradi uničenja zveznega premoženja.

Po navedbah tožilstva so uslužbenci ameriške službe za narodne parke 19. junija opazili, kako je Hearn nasilno odstranil del zaščitnega premaza z dna bazena in povzročil za več kot tisoč dolarjev škode.

Hearn obtožbe odločno zavrača. Medijem je povedal, da je po kolesarjenju obiskal prenovljeni bazen, ko je opazil delno odstopljen kos modrega zaščitnega premaza. Dejal je, da je segel v vodo zgolj zato, da bi preveril, za kakšen material gre, nakar so ga aretirali.

"Ničesar nisem vandaliziral. Ničesar nisem uničil, poškodoval ali odtrgal. Ko sem dojel, kaj se dogaja, so mi že natikali lisice," je povedal za časnik Washington Post.

Prenovo tega nacionalnega spomenika je predsednik ZDA Donald Trump brez javnega naročila zaupal svojemu političnemu donatorju s Floride. Prenova naj bi stala 14 milijonov dolarjev.