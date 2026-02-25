Trdi, da jo je Trump še mladoletno sprva prisilil v odnos in nato udaril

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je žensko v zvezi z omenjenimi obtožbami o zlorabah v 80. letih prejšnjega stoletja štirikrat zaslišal v letu 2019. Vendar pa je sedanje ministrstvo za pravosodje objavilo le dokumente s prvega zaslišanja. NPR je ugotovil, da naslednji trije razgovori po vsej verjetnosti predstavljajo več kot 50 strani gradiva, ki niso bile objavljene.

Ženska je trdila, da jo je Trump pred 35 leti, ko je bila stara 13 ali 14 let, prisilil v oralni spolni odnos in jo nato udaril, je poročala tudi televizija MS NOW. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Robert Garcia je izjavil, da se zdi, da je ministrstvo za pravosodje nezakonito zadržalo intervjuje FBI z osebo, ki je predsednika Trumpa obtožila grozljivih zločinov.

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi sicer trdi, da so objavili vse dokumente, ki so bili v dosjejih.