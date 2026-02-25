Naslovnica
Tujina

Trdi, da jo je Trump še mladoletno sprva prisilil v odnos in nato udaril

Washington, 25. 02. 2026 08.01 pred 2 urama 2 min branja 25

Avtor:
Ne.M. STA
Donald Trump

Ameriško ministrstvo za pravosodje ni objavilo več deset dokumentov iz Epsteinovih dosjejev, povezanih z žensko, ki je ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina obtožila spolnih zlorab v času, ko je bila stara okrog 13 let, je v torek poročal ameriški javni medij NPR.

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je žensko v zvezi z omenjenimi obtožbami o zlorabah v 80. letih prejšnjega stoletja štirikrat zaslišal v letu 2019. Vendar pa je sedanje ministrstvo za pravosodje objavilo le dokumente s prvega zaslišanja. NPR je ugotovil, da naslednji trije razgovori po vsej verjetnosti predstavljajo več kot 50 strani gradiva, ki niso bile objavljene.

Ženska je trdila, da jo je Trump pred 35 leti, ko je bila stara 13 ali 14 let, prisilil v oralni spolni odnos in jo nato udaril, je poročala tudi televizija MS NOW. Demokratski kongresnik iz Kalifornije Robert Garcia je izjavil, da se zdi, da je ministrstvo za pravosodje nezakonito zadržalo intervjuje FBI z osebo, ki je predsednika Trumpa obtožila grozljivih zločinov.

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi sicer trdi, da so objavili vse dokumente, ki so bili v dosjejih.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Kje se nahaja gradivo?

Medij The Telegraph pa je odkril dokumente, ki kažejo, da je Jeffrey Epstein plačal zasebnim detektivom, da so pred policijsko racijo po letu 2000 odstranili računalnike in fotografije iz njegovega doma na Floridi, nato pa je ta material skril v mreži najmanj šestih tajnih skladišč, razpršenih po ZDA.

Potrdila o plačilih s kreditno kartico, ki jih je pregledal The Telegraph, kažejo redna plačila za ta skladišča od leta 2003 do leta 2019, ko je Epstein umrl. Preiskovalni nalogi, ki jih je pregledal The Telegraph, kažejo, da ameriške oblasti nikoli niso izvedle racije v nobenem od teh skladišč.

Epsteinov brat je za The Telegraph povedal, da ni vedel ničesar o skladiščih. Floridska zakonodaja skladiščem omogoča, da vsebino prostorov prodajo na dražbi, če najemnina ni plačana 60 dni.

Ali je bilo gradivo v teh skladiščnih prostorih po Epsteinovi smrti uničeno, prodano na dražbi, preseljeno ali pa je še vedno v kakem najetem skladišču, za zdaj ni jasno.

epstein dosjeji trump

Mark Epstein: Imam dokaze, da so mojega brata ubili

Trump postavil rekord in se hvalil: 'Smo najbolj vroči na svetu'

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
25. 02. 2026 10.22
Nič novega. Zato pa še toliko tisoč dokumentov skrivajo in ne objavijo. Njihova objava pokoplje pol politikov iz vseh obdobij. Vprašajte ga še kje je spoznal Melanijo. V kinu zagotovo ne.
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
25. 02. 2026 10.20
same so hotle hiter zaslužek in probavale vsako priliko dolgo časa, da so le bile uslišane s strani bogatih bogov. točno so vedle za kakšne sorte "manekenstvo" se gre. najprej je potrebno ta del kristalno jasno razčistit, potem pa se lahko menimo ali je bila urna postavka mogoče prenizka in so upravičene do dodatka, če so že stvar na silo dali v pristranske medije.
Odgovori
+0
1 1
Port__CN
25. 02. 2026 10.11
Naravnost smešno, dokazov je toliko da jih je preveč brat se je pa oglasil ,ker pač rabi nekaj denarja ali pa hoče epilog .Kdo ve ?
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
25. 02. 2026 10.09
To so bili tisti dokumenti, ko je Trump po telefonu grozil celotnemu FBIju, da v kolikor dajo ven dokumente, bo ve po bil do zadnjega. Obstaja pa ta posnetek, zavrite si ga in slišali boste naravno rojenega PDfilea Trumpa
Odgovori
+5
6 1
Watch-Man X
25. 02. 2026 10.08
HAHA epstein je od putina meniđer dogovira sta se za to vojno skupaj z obamo ....🤣
Odgovori
+0
4 4
zibertmi
25. 02. 2026 10.04
takega imamo tudi pri nas,čisto kopijo.mnogo je povedal o priseljencih,pa je amerika nastala iz njih ,tudi on sam ni američan.če bi pri nas šli po njegovi poti,če se zgodi janša ,ne bo veliko drugače,bomo v minusu,kot so v ametiki državljani.priseljencev je pa še iz časa juge ogromno,tudi šef sds je eden takih.
Odgovori
+3
6 3
Morgoth
25. 02. 2026 10.09
Pazi! Janša je za tabo!🤡 Pacient!😂
Odgovori
+1
3 2
SEJBOBOL
25. 02. 2026 10.03
Mane med drugim zanima kje in kaj oz zakaj niso starsi teh mladiletnic odreagirali ..... Bojim se da je bilo z denarjem vse utisano in ce to drzi je za dodit tudi starsem ...
Odgovori
+3
4 1
medŠihtom
25. 02. 2026 10.22
same so hotle hiter zaslužek in probavale vsako priliko dolgo časa, da so le bile uslišane s strani bogatih bogov. točno so vedle za kakšne sorte "manekenstvo" se gre. najprej je potrebno ta del kristalno jasno razčistit, potem pa se lahko menimo ali je bila urna postavka mogoče prenizka in so upravičene do dodatka, če so že stvar na silo dali v pristranske medije.
Odgovori
0 0
Misika1967
25. 02. 2026 10.03
A mu je jj ze cestital,za uspesno skrivanje dosjejev.
Odgovori
+2
5 3
aljoteam
25. 02. 2026 10.02
Vsakodnevna doza člankov o predsedniku dotične države se nadaljuje. Ne pozabimo da je na svetu 190+držav in da so tudi precej večje države od ZDA, čeprav bi pri sledenju tega medija pomislil, da ne predstavljajo ZDA le 4% prebivalstva našega planeta, se pravi praktično nič.
Odgovori
+3
5 2
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 10.01
To veliko pove o človeku. 13 letna punca je še navaden otrok
Odgovori
+3
5 2
Prelepa Soča
25. 02. 2026 10.07
To veliko pove o 13 letni punci in njenih starših.
Odgovori
-1
3 4
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 10.20
se pravi ti vidš tule da je žrtev problem. čestitke tvojim staršem
Odgovori
0 0
medŠihtom
25. 02. 2026 10.23
dejte se no slepomišit, 13 letnice jo zelo dobro tržijo in dobro vejo kako se cena postavi strankam. same so hotle hiter zaslužek in probavale vsako priliko dolgo časa, da so le bile uslišane s strani bogatih bogov. točno so vedle za kakšne sorte "manekenstvo" se gre. najprej je potrebno ta del kristalno jasno razčistit, potem pa se lahko menimo ali je bila urna postavka mogoče prenizka in so upravičene do dodatka, če so že stvar na silo dali v pristranske medije.
Odgovori
0 0
zvoneti
25. 02. 2026 09.57
Jaz menim, da so vsi, ki so se družili z Epsteinom v bistvu bili zavedeni in jim je on dekleta vsiljeval. Tako nekako je narativ vseh njegovih ujetih v objektiv obiskovalcev.
Odgovori
+1
4 3
Mladi? Plasto
25. 02. 2026 09.55
to dejansko kaže , v kakšnem stanju so zda kot država ..... razpad sistem , pa nej kdorkoli reče kar hoče ...
Odgovori
+1
5 4
Morgoth
25. 02. 2026 10.09
Kje si kletar?😂
Odgovori
-2
1 3
Kali?opko Kali?opkovi?
25. 02. 2026 09.54
Anonimni vir al kako vi že temu pravte
Odgovori
+0
3 3
galeon
25. 02. 2026 09.51
Nič novega. Zato pa še toliko tisoč dokumentov skrivajo in ne objavijo. Njihova objava pokoplje pol politikov iz vseh obdobij.
Odgovori
+6
8 2
NLZ
25. 02. 2026 09.45
Gradivo je grelo Trumpića, ko je kuril kamin.......
Odgovori
+5
7 2
Greznica
25. 02. 2026 09.40
oranžna beda ...
Odgovori
+1
5 4
Nikdar več
25. 02. 2026 09.05
Za Trumpa ni ovir. Vse je dovoljeno. Nazadnje se bo skliceval na demenco, če ne dokaže, da bilo res. Ironično.
Odgovori
+5
7 2
