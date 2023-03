Trdila je, da je pogrešana Madeleine McCann, zdaj naj bi imela raka

Julia Faustyna, ki se imenuje tudi Julia Wendell ali Julia Wandelt, je prišla na mednarodne naslovnice, potem ko je trdila, da je morda deklica, ki je leta 2007 izginila med družinskimi počitnicami na Portugalskem.

Poljakinja, ki čaka na rezultate DNK, da bi ugotovili, ali je res pogrešana Britanko Madeleine McCann, čemur sicer izven kroga njenih sledilcev verjame le malokdo, pa naj bi se zdaj morda soočala še z rakom.

"Še vedno čakamo na rezultat DNK testiranja, ki nam bo natančno pokazalo, kakšno je Julijino etnično poreklo in iz katere države sta ona in njena prava družina," je za The Sun povedala njena predstavnica in zasebna preiskovalka Fia Johansson, poroča Sky News.

"Seveda bomo glede na rezultate tega nadaljevali preiskavo, da bi ugotovili, ali je Julia morda Madeleine ali katera druga pogrešana oseba."

Johanssonova trdi, da je Faustyna po zanemarjanju in letih zlorabe v otroštvu slabega zdravja. "Njeno zdravstveno stanje je zelo slabo, ima hudo astmo in ima veliko bolečin v kosteh," je dejala.

"Tudi njen krvni izvid ni, kot bi moral biti, zato moj zdravnik tukaj v ZDA preiskuje, ali bi lahko imela levkemijo, zato čakamo na rezultate tega. In če bo potrebovala kakršno koli zdravljenje, bomo poskrbeli, da ga bo dobila."

Faustyna je hitro zbrala veliko sledilcev na Instagramu in TikToku, ko je naložila fotografije sebe in Madeleine, ki kažejo podobnosti v videzu.

Trdila je tudi, da sta Kate in Gerry McCann pristopila do nje in ji ponudila DNK test, vendar družina McCann o tem ne daje izjav.

Faustyna je nato zaprla svoje račune na družbenih medijih in odletela s Poljske v ZDA – saj naj bi bila deležna groženj s smrtjo.

"Kljub vsemu, kar je preživela, je veliko srečnejša tukaj v ZDA. Resnično je kot druga oseba," še pravi Johanssonova.

Poljska policija sicer navedbam o tem, da je Julia Madeleine, ne verjame. V začetku tega meseca je štab pokrajinske policije v Wroclawu medijem potrdil, da so "izključili" različico dogodkov, kot jih prikazuje Julia, saj da se dejstva enostavno ne ujemajo.