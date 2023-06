'Trditve proti redovniku Rupniku so grde in nedokazane'

Vodja verskega umetniškega in kulturnega centra, ki ga je ustanovil jezuitski duhovnik Marko Ivan Rupnik je stopila v njegovo obrambo, po tem, ko je ta bil obtožen spolnih, duhovnih in psihičnih zlorabah odraslih žensk ter izključen iz jezuitskega verskega reda.

Maria Campatelli, direktorica centra Aletti s sedežem v Rimu, je dejala, da so trditve proti redovniku Marku Ivanu Rupniku "grde in nedokazane" ter pomenijo obliko medijskega "linča" proti slovenskemu duhovniku in njegovemu umetniškemu centru. Jezuiti so ta teden sporočili, da so Rupnika 9. junija izključili iz reda zaradi "trmastega zavračanja zaobljube poslušnosti". Jezuiti so ukrepali, po tem, ko je Rupnika več žensk obtožilo spolnih, duhovnih in psiholoških zlorab v obdobju 30 let.

icon-expand Pater Marko Ivan Rupnik FOTO: Bobo

Do razkritja primera konec lanskega leta se je Rupnik v glavnem izognil kazni, očitno tudi zaradi svojega visokega položaja v Cerkvi in Vatikanu, kjer je bila vprašljiva celo vloga papeža Frančiška v primeru, saj naj bi si bila jezuita blizu, poroča AP. Rupnik je eden najslavnejših verskih umetnikov v katoliški cerkvi, njegovi mozaiki pa krasijo cerkve in bazilike po vsem svetu, tudi v Vatikanu. Center Aletti usposablja umetnike v njegovem mozaičnem slogu za delo po naročilu. Campatellijeva je v pismu na spletni strani centra v soboto obtožila Rupnikove jezuitske nadrejene, da so objavili delne informacije o primeru. Dejala je, da je Rupnik januarja dejansko zaprosil za odhod iz reda in da so drugi jezuitski duhovniki v centru Aletti podali podobne prošnje zaradi "izjemnega nezaupanja do nadrejenih". Jezuite je obtožila, da so si kršitev "neposlušnosti" v bistvu izmislili, saj so Rupniku ukazali premestitev v jezuitsko skupnost v Lombardiji tri mesece po tem, ko je zaprosil za odhod iz reda. Dejala je, da je odredba o premestitvi tako le zagotovila "predpogoj za neposlušnost, ki se je dejansko zgodila".

Redovnik Johan Verschueren, Rupnikov nekdanji predstojnik, je potrdil, da so bile prošnje za izstop iz reda resnične, vendar je oporekal temu, kako jih je Campatellijeva predstavila. Odklonil je nadaljnje komentarje, dokler ne poteče Rupnikov 30-dnevni pritožbeni rok, čeprav je citiral sporočilo, ki ga je prejel od ene od Rupnikovih žrtev, ki mu je pisala, da je "izjava Centra Aletti izjemno nasilna za vse, ki so si upali spregovoriti o trpljenju, ki so ga preživeli". Rupnikov škandal je izbruhnil decembra, ko so italijanski blogi in spletne strani poročali, da so se ženske več let pritoževale nad zlorabami, ki jih je Rupnik izvajal, a so Rupnikovi jezuitski predstojniki njihove trditve diskreditirali ali prikrivali. Primer je predstavljal težavo za Vatikan, papeža in jezuite zaradi sumov, da je bil karizmatični duhovnik deležen prednostne obravnave Svetega sedeža, kjer vlada jezuitski papež, jezuitski duhovniki pa so na najvišjih položajih v uradu za spolne zlorabe.