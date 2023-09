'Trdnjava' srbskega politika: 'Vila bolj spominja na hišo Jamesa Bonda'

Kako politik pride do luksuzne posesti z vilo, hišo za goste, bazenom, igriščem, travnatim okolišem in zasebnim dostopom do čudovitega jezera? To zanima tudi prebivalce Kosova, kjer si je eden izmed srbskih politikov, Milan Radoičić, zgradil prav tako 'trdnjavo'. Ob njegovem zapletanju z zakonom so posnetki imenitne vile ugledali luč javnosti.

Na severu Kosova se ob umetnem jezeru Gazivode nahaja posest kontroverznega poslovneža in od včeraj nekdanjega podpredsednika Srbske liste Milana Radoičića. Ta je v preteklosti že večkrat prišel navzkriž za zakonom, a ko se je znašel v središču nemirov na Kosovu, ga je to stalo tudi zasebnosti. Včeraj je namreč na imenitno posest vdrla kosovska policija, ki pa so jo prizori luksuza in prestiža osupnili. Posnetke moderno opremljene posesti so delili z javnostjo. Notranji minister Xhelal Sveca je, sodeč po njegovi imenitni vili, Radoičića označil kar za Pabla Escobarja te regije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot je razvidno z videoposnetkov, je na ograjeni posesti na griču več stavb – dovoz najprej pripelje do luksuzne dvonadstropne vile z garažo, ob kateri je velik bazen. Pogled iz bazena je čudovit – jezero v turkiznih barvah in gričasta obala, poraščena z gozdom. Po betonski potki se nato lahko obrnemo proti drugi stavbi, ki bi lahko bila hiša za goste, in športnemu igrišču ali pa proti pokriti ploščadi, kjer bi bil lahko zunanji prostor za druženje. Vse skupaj obdajata ograja in gozd. Na nasprotni strani dovoza so vratca s stopnicami, ki omogočajo zaseben dostop do jezerske obale. "Kako je to mogoče?" se ob tem pod posnetki začudeno sprašujejo uporabniki družbenih omrežij. Julija letos je namreč povprečni prebivalec Kosova zaslužil 504 evre.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Drugi posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo tudi samo notranjost luksuzne vile. Ta je opremljena z modernim pohištvom, kamnitimi mizami in kuhinjskimi pulti, na stenah pa visijo umetnine. V prvem nadstropju so manjša dnevna soba ali sprejemnica, kuhinja in jedilnica. Ko se vzpnemo po stopnicah, nas tam pričaka prostor, ki deluje kot manjši spa center, ter še ena kuhinja z jedilnico in sobo za druženje. V hiši se nahaja tudi soba z biljardno mizo in barskimi stoli ter mizami.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

O vili so pisali tako kosovski kot srbski mediji. Medtem ko so prvi izpostavili, da luksuzna hiša v revni severni regiji države kaže na "očiten pohlep", srbski mediji pravijo, da "domovanje bolj kot na hišo politika spominja na posest Jamesa Bonda". Kdo je Milan Radoičić in kako je prišel do svojega bogastva? In kako je res politik prišel do tolikšne vsote denarja? Kot o njem poročajo srbski in kosovski mediji, je Milan Radoičić v prvi vrsti poslovnež, ki ima pod seboj več podjetij. In prek teh je bil vpleten tudi v številne goljufije. V preteklosti se je zaradi njih znašel tako na črni listi ZDA kot Velike Britanije. Nekaj časa se je sumilo, da je bil vpleten tudi v umor kosovskega politika Oliverja Ivanovića, takrat je bila za Radoičićem razpisana tudi tiralica, a so jo marca 2021 sodišča brez uradne obrazložitve umaknila.

icon-expand Aleksandar Vučić in Milan Radoičić FOTO: Twitter

Vpleten je bil tudi v zadevo Brezovica, v kateri je bilo več posameznikov obtoženih zlorabe uradnega položaja pri izdajanju gradbenih dovoljenj na območjih, kjer gradnja ni bila dovoljena. V kazenskem postopku je bil tudi zaradi suma ustrahovanja prič. Pravosodnim organom v Srbiji je postal prvič znan leta 2011, ko so zoper njega in poslovneža Zvonka Veselinovića vložili obtožnico, da sta si prisvojila 32 tovornjakov podjetja Hippo Alpe Adria. Leta 2016 sta bila teh obtožb oproščena. Njegova podjetja so bila kljub ovadbam in obtožbam večkrat vključena v državne projekte, največkrat kot proizvajalec. S tem naj bi si prilastila več državnih sredstev. ZDA in Velika Britanija so jih zato uvrstile na črni seznam, saj da pripadajo koruptivnim mrežam in so povezana z mednarodnim kriminalom.