'Zvišajmo brezposelnost, da se arogantni delavci naučijo, kje jim je mesto'

41-letnik je tokrat v svojem govoru trdil, da je pandemija covida-19 spremenila vedenje in odnos delavcev na slabše."V gospodarstvu mora biti znova prisotna bolečina, je dejal eden izmed najbogatejših Avstralcev. Za primer je vzel gradbeni sektor. Predlagal je, "da bi se morala brezposelnost iz sedanjih 3,7 odstotka povišati za 40 do 50 odstotkov, da bi zmanjšali aroganco oziroma prevzetnost na trgu dela". To bi sicer pomenilo, da bi v Avstraliji delo izgubilo 200.000 ljudi. "Zgodila se je sprememba v razmišljanju, zdaj delavci mislijo, da je delodajalec lahko srečen, da jih ima. Delavce je treba opomniti, da delajo za delodajalca, ne obratno."

Njegovi komentarji so že sprožili kritike na družbenih omrežjih. Eden avstralskih poslancev Keith Wolahan je Gurnerjev komentar ocenil kot povsem neprimeren in opozoril, da izguba dela še zdaleč ni le številka, ampak da pomeni ljudi na cesti, ki so konec koncev odvisni tudi od državne pomoči.