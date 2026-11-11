Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Tregadija v Los Angelesu: z avtom v množico, trije mrtvi

11. 11. 2026 07.44 pred 4 urami 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Nesreča v Los Angelesu

V Los Angelesu je voznik športnega terenca zapeljal v množico ljudi na pločniku. V nesreči so umrli trije ljudje, trije pa so v kritičnem stanju, med njimi tudi povzročitelj nesreče.

Nesreča v Los Angelesu
Nesreča v Los Angelesu
FOTO: Profimedia

V nesreči, ki se je v torek zvečer zgodila v soseski Severni Hollywood v Los Angelesu, so umrli najmanj trije ljudje, trije so v kritičnem stanju. Med slednjimi je tudi 60-letni voznik športnega terenca, ki je iz za zdaj še nepojasnjenega vzroka zapeljal na pločnik v skupino ljudi. 

Policija je sporočila, da bodo najprej ugotavljali, ali je bil voznik pod vplivom prepovedanih substanc, preverili bodo tudi posnetke varnostnih kamer v okolici.

"Srce se mi para za družine vseh, ki jih je ta dogodek prizadel," je na družbenem omrežju X zapisala županja Los Angelesa Karen Bass. Dodala je, da njen urad tesno sodeluje s pristojnimi organi, ki si prizadevajo ugotoviti vzrok tega "grozljivega dogodka".

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Los Angeles nesreča Severni Hollywood terenec pešci policija tragedija
24ur.com V prometni nesreči v Italiji trije mrtvi in najmanj 15 poškodovanih
24ur.com Huda nesreča na hrvaški avtocesti: umrle tri osebe, 12 poškodovanih
24ur.com V nesreči v Avstriji umrli trije migranti, sedem huje ranjenih
24ur.com Pri Kamniku trčila tri vozila, v bolnišnici umrla 48-letnica
24ur.com Po trčenju v slona umrli trije ljudje, še štirje poškodovani
24ur.com Na Floridi strmoglavilo manjše letalo, umrle tri osebe
24ur.com Tragično slavje: Med nogometnim proslavljanjem v Ciudad de Mexicu trije mrtvi
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
Enajstmesečnega dojenčka našli živega zakopanega v gozdu, osumljen je njegov oče
Enajstmesečnega dojenčka našli živega zakopanega v gozdu, osumljen je njegov oče
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
Kate komaj čakala, da bo spet doma, zdaj se je znova poslovila od sina
zadovoljna
Portal
Slovenca sta dolgo skrivala svoja čustva, zdaj govorita o skupnem življenju
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj privlačna: ljudje se jim težko uprejo
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj privlačna: ljudje se jim težko uprejo
Mislite, da veste vse o Magnificu? Rešite kviz in preverite svoje znanje
Mislite, da veste vse o Magnificu? Rešite kviz in preverite svoje znanje
Po koncu šova sta se znova našla
Po koncu šova sta se znova našla
vizita
Portal
Najslabše živilo za visok krvni tlak ni le sol: to živilo lahko krvni tlak še dodatno zviša
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
cekin
Portal
Ena slovenska občina izstopa: brezposelnost je tam med najvišjimi v državi
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
moskisvet
Portal
Vložil je veliko truda, a sledilo je grdo razočaranje
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Je nekdanja misica kriva za razhod z Lailo? Ljubezenski škandal športnika
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
dominvrt
Portal
Te lončnice so najbolj občutljive na mraz: preverite, ali je med njimi tudi vaša
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
okusno
Portal
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Božično deblo Bûche de Noël (iz MasterChef Slovenija)
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073