Tregadija v Los Angelesu: z avtom v množico, trije mrtvi

V nesreči, ki se je v torek zvečer zgodila v soseski Severni Hollywood v Los Angelesu, so umrli najmanj trije ljudje, trije so v kritičnem stanju. Med slednjimi je tudi 60-letni voznik športnega terenca, ki je iz za zdaj še nepojasnjenega vzroka zapeljal na pločnik v skupino ljudi.

Policija je sporočila, da bodo najprej ugotavljali, ali je bil voznik pod vplivom prepovedanih substanc, preverili bodo tudi posnetke varnostnih kamer v okolici.

"Srce se mi para za družine vseh, ki jih je ta dogodek prizadel," je na družbenem omrežju X zapisala županja Los Angelesa Karen Bass. Dodala je, da njen urad tesno sodeluje s pristojnimi organi, ki si prizadevajo ugotoviti vzrok tega "grozljivega dogodka".