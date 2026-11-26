Preiskava Evropske komisije je pokazala, da so si švicarski podjetji Firmenich in Givaudan ter ameriški International Flavors & Fragrances (IFF) več let izmenjevali občutljive poslovne informacije, vključno s podatki o cenah. Razkrili so si tudi podrobnosti, povezane s poslovnim sodelovanjem z britanskim podjetjem Unilever, ki velja za največjega kupca potrošnikih dišav na svetu.

Družbi Givaudan in IFF sta si poleg tega izmenjevali občutljive informacije o svojem celotnem poslovanju na področju dišav za potrošniške izdelke in finih dišav. Kartel je zajemal celoten Evropski gospodarski prostor (EGP) in je deloval več kot štiri leta, so izpostavili v Bruslju.

"To je verjetno škodovalo in zviševalo stroške njihovih strank, ki dišave uporabljajo za izdelavo vsakdanjega potrošniškega blaga, kot so kozmetika, detergenti in čistila," je dejala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za čist, pravičen in konkurenčen prehod, Teresa Ribera. Posledično so po njenih besedah več plačevali tudi potrošniki, kar ni sprejemljivo.