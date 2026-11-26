Preiskava Evropske komisije je pokazala, da so si švicarski podjetji Firmenich in Givaudan ter ameriški International Flavors & Fragrances (IFF) več let izmenjevali občutljive poslovne informacije, vključno s podatki o cenah. Razkrili so si tudi podrobnosti, povezane s poslovnim sodelovanjem z britanskim podjetjem Unilever, ki velja za največjega kupca potrošnikih dišav na svetu.
Družbi Givaudan in IFF sta si poleg tega izmenjevali občutljive informacije o svojem celotnem poslovanju na področju dišav za potrošniške izdelke in finih dišav. Kartel je zajemal celoten Evropski gospodarski prostor (EGP) in je deloval več kot štiri leta, so izpostavili v Bruslju.
"To je verjetno škodovalo in zviševalo stroške njihovih strank, ki dišave uporabljajo za izdelavo vsakdanjega potrošniškega blaga, kot so kozmetika, detergenti in čistila," je dejala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za čist, pravičen in konkurenčen prehod, Teresa Ribera. Posledično so po njenih besedah več plačevali tudi potrošniki, kar ni sprejemljivo.
Več stomilijonske kazni
Današnja odločitev je rezultat preiskave, ki jo je Evropska komisija uvedla na lastno pobudo. Potem ko je komisija opravila nenapovedane preglede, so vse tri družbe zaprosile za ugodnejšo obravnavo (t. i. program prizanesljivosti), pozneje pa so s komisijo sklenile poravnavo. Zaradi sodelovanja so globe znižali.
EU je Givaudanu naložila najvišjo kazen v višini 252,4 milijona evrov, medtem ko je Firmenich prejel kazen v višini 137,7 milijona evrov. Za IFF je kazen EU znašala 81,9 milijona evrov, so sporočili iz Bruslja.
V Združenem kraljestvu je bil medtem Givaudan po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kaznovan s skoraj 40 milijoni funtov, IFF s 24,6 milijona funtov in Firmenich s 20,6 milijona funtov.
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