Trem zapornikom iz zloglasnega Abu Graiba 42 milijonov dolarjev odškodnine

Trije nekdanji zaporniki v Abu Graibu so tožili ameriško vojaško pogodbeno podjetje CACI s sedežem v Virginiji, ki je bilo podizvajalec ameriške vojske. Porota je odločila, da je podjetje odgovorno za "mučenje, kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje", ki so ga utrpeli trije Iračani med zasliševanji v Abu Graibu v letih 2003 in 2004.